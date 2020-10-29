В пермское министерство пришли следователи

Следователи проводят выемку документов в структуре министерства социального развития Пермского края. Следственные мероприятия связаны со смертью одного из постояльцев центра для престарелых, указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
«В центре для престарелых, а также в органах минсоцразвития края, осуществляющих контроль за деятельностью таких организаций. изымается и изучается документация, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг», — указано на сайте ведомства.
По данным следствия, речь идет о центре временного пребывания пожилых людей «Добрые руки», который расположен в Перми. Его организовала местная жительница. Установлено, что в центре находилось 12 человек, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. Уход и медицинское наблюдение за ними, «оказывались в отсутствие медперсонала и иных специалистов», отмечают в краевом СКР. Один из пациентов был обнаружен в центре мертвым.
Сейчас все пожилые люди госпитализированы в медучреждения, а руководитель центра «Добрые руки» объявлена в розыск. Возбуждены уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности.
В пресс-службе краевого минсоцразвития URA.RU пояснили, что частный приют для пожилых людей работал незаконно. «Ситуация находится на контроле министерства, эвакуированные из приюта люди взяты на социальное сопровождение», — отметили в минсоцразвития.
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