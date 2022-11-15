Пермские депутаты решили приватизировать бывший хлебозавод и продать его

После приватизации хлебозавод будет выставлен на продажу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты пермской городской думы на пленарном заседании утвердили план приватизации муниципального имущества на ближайшие три года. В перечень объектов вошел бывший хлебозавод №1 по адресу ул. Окулова, 73а.

«Согласно проекту решения, в план приватизации вошел имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1. Главное здание хлебозавода является памятником архитектуры, который нельзя сносить», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

В имущественный комплекс хлебозавода входит земельный участок, на котором он располагается, пятиэтажное здание, гаражи, цеха и т. д. После того, как хлебозавод приватизируют, его продадут на конкурсе.

Хлебозавод простаивает с 2017 года. Тогда у пермских инвесторов в планах было создать в нем социокультурный кластер, но проект так и не был реализован.

Ранее URA.RU сообщало, пермские власти еще летом опубликовала перечень объектов муниципальной собственности, которые уйдут с молотка. Городские власти отмечали, что основной задачей приватизации памятника архитектуры является реставрация.