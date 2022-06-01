Власти Перми избавляются от бывшего хлебозавода и детского лагеря

02 июня 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Муниципальная недвижимость будет продана на торгах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Администрация Перми на своем сайте опубликовала перечень объектов муниципальной собственности, которые уйдут с молотка. В списке — бывший комплекс хлебозавода №1, здания бывших школы-интерната и детского лагеря. «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: имущественный комплекс с земельным участком (ул. Капитана Пирожкова, 37), продажа на аукционе: комплекс нежилых отдельно стоящих зданий с земельным участком (ул. Окулова, 73а) общей площадью 11010 кв. м., продажа на конкурсе; комплекс отдельно стоящих зданий с земельными участками (микрорайон Химики, д. 96), продажа на аукционе», — указано в перечне. В комплекс зданий, расположенных на улице Окулова, входят пятиэтажное здание хлебозавода, несколько складов, газо- и водопровод. Здесь же расположен объект культурного наследия регионального значения — «Завод спиртоочистительный» (1894 г.). Помещения пустуют несколько лет. Ранее хлебозавод арендовала ГК «Риал», совладельцем которой является депутат заскобрания Пермского края Юрий Борисовец. В департаменте мэрии Перми отмечали, что основной задачей приватизации памятника архитектуры является реставрация. На улице Капитана Пирожкова, 37, в микрорайоне Водники, ранее располагалась школа-интернат № 5. Учреждение оказывало оздоровительные и образовательные услуги для детей, нуждающихся в длительном лечении. В микрорайоне Химики находился детский лагерь «Салют». Некоторые объекты, такие как нежилые здания на Магистральной, 98б и Волочаевской, 5, выставлены на торги повторно. Объект на Магистральной продавался в 2020 году за 15,5 млн рублей, а на Волочаевской — за 23,3 млн рублей. Кроме того, в перечне объектов, подлежащих приватизации, значится муниципальное предприятие «Ветеран», расположенное по ул Мира, 93. Оно будет преобразовано в акционерное общество. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Администрация Перми на своем сайте опубликовала перечень объектов муниципальной собственности, которые уйдут с молотка. В списке — бывший комплекс хлебозавода №1, здания бывших школы-интерната и детского лагеря. «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: имущественный комплекс с земельным участком (ул. Капитана Пирожкова, 37), продажа на аукционе: комплекс нежилых отдельно стоящих зданий с земельным участком (ул. Окулова, 73а) общей площадью 11010 кв. м., продажа на конкурсе; комплекс отдельно стоящих зданий с земельными участками (микрорайон Химики, д. 96), продажа на аукционе», — указано в перечне. В комплекс зданий, расположенных на улице Окулова, входят пятиэтажное здание хлебозавода, несколько складов, газо- и водопровод. Здесь же расположен объект культурного наследия регионального значения — «Завод спиртоочистительный» (1894 г.). Помещения пустуют несколько лет. Ранее хлебозавод арендовала ГК «Риал», совладельцем которой является депутат заскобрания Пермского края Юрий Борисовец. В департаменте мэрии Перми отмечали, что основной задачей приватизации памятника архитектуры является реставрация. На улице Капитана Пирожкова, 37, в микрорайоне Водники, ранее располагалась школа-интернат № 5. Учреждение оказывало оздоровительные и образовательные услуги для детей, нуждающихся в длительном лечении. В микрорайоне Химики находился детский лагерь «Салют». Некоторые объекты, такие как нежилые здания на Магистральной, 98б и Волочаевской, 5, выставлены на торги повторно. Объект на Магистральной продавался в 2020 году за 15,5 млн рублей, а на Волочаевской — за 23,3 млн рублей. Кроме того, в перечне объектов, подлежащих приватизации, значится муниципальное предприятие «Ветеран», расположенное по ул Мира, 93. Оно будет преобразовано в акционерное общество.