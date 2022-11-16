В Свердловской области снизилось производство скота и птицы на убой

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинина, свинья, домашний скот, туша свиньи
В Свердловской области на 2,2% упало животноводство на убой Фото:

В Свердловской области снизилось производство скота и птицы на убой. Разница с 2021 годом составила 2,2%.

«С января по декабрь 2022 года в Свердловской области произвели 194,4 тысячи голов скота и птицы на убой. В 2021 году удалось произвести 198,8 тысячи, что на 2,2% больше нынешней годовой статистики», — сообщает Свердловскстат.

Производство молока снизилось на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Выпуск яиц также упал — на 1,3%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для коров прислали семь партий спермы. Необходимые ветеринарно-санитарные требования соблюдены.

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В Свердловской области снизилось производство скота и птицы на убой. Разница с 2021 годом составила 2,2%. «С января по декабрь 2022 года в Свердловской области произвели 194,4 тысячи голов скота и птицы на убой. В 2021 году удалось произвести 198,8 тысячи, что на 2,2% больше нынешней годовой статистики», — сообщает Свердловскстат. Производство молока снизилось на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Выпуск яиц также упал — на 1,3%. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург для коров прислали семь партий спермы. Необходимые ветеринарно-санитарные требования соблюдены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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