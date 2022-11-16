Пермяк через суд взыскал с «Автоваза» более 2 млн за неисправное авто

17 ноября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

В суде взыскали с «Автоваза» 150 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Перми взыскал с «Автоваза» 1,9 млн рублей за неисправное авто стоимостью около одного млн рублей. Пермяк посчитал, что этого недостаточно и отсудил у компании еще 150 тысяч рублей неустойки. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «АО „Автоваз“ перечислил Александров А.В. денежные средства в размере 1 943 395,72 руб. в счет возврата стоимости автомобиля и убытков. Учитывая, что судом установлен факт нарушения АО „Автоваз“ срока возврата уплаченной за товар денежной суммы, суд приходит к выводу об обоснованности требования с АО „Автоваз“ неустойки за допущенное нарушение исходя. Суд решил: взыскать с Акционерного общества „Автоваз“ неустойку в размере 120 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф в размере 15 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк купил авто еще в 2020 году, взяв ее в кредит. Через несколько месяцев житель Перми обнаружил в авто неисправность в виде повышенного расхода масла. Ремонт машины не помог, тогда пермяк обратилась к производителю с требованием вернуть деньги. Изначально «Автоваз» отказывал пермяку, требуя погасить кредит. После обращения истца в суд, компания перечислила ему 1,9 млн рублей, включая стоимость авто, неустойку и процент по выплаченному кредиту. Так как указанные в соответствии с законом были ответчиком нарушены, пермяк решил взыскать неустойку и за нарушенные сроки, с чем и обратился в суд еще раз.

Житель Перми взыскал с «Автоваза» 1,9 млн рублей за неисправное авто стоимостью около одного млн рублей. Пермяк посчитал, что этого недостаточно и отсудил у компании еще 150 тысяч рублей неустойки. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «АО „Автоваз“ перечислил Александров А.В. денежные средства в размере 1 943 395,72 руб. в счет возврата стоимости автомобиля и убытков. Учитывая, что судом установлен факт нарушения АО „Автоваз“ срока возврата уплаченной за товар денежной суммы, суд приходит к выводу об обоснованности требования с АО „Автоваз“ неустойки за допущенное нарушение исходя. Суд решил: взыскать с Акционерного общества „Автоваз“ неустойку в размере 120 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф в размере 15 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк купил авто еще в 2020 году, взяв ее в кредит. Через несколько месяцев житель Перми обнаружил в авто неисправность в виде повышенного расхода масла. Ремонт машины не помог, тогда пермяк обратилась к производителю с требованием вернуть деньги. Изначально «Автоваз» отказывал пермяку, требуя погасить кредит. После обращения истца в суд, компания перечислила ему 1,9 млн рублей, включая стоимость авто, неустойку и процент по выплаченному кредиту. Так как указанные в соответствии с законом были ответчиком нарушены, пермяк решил взыскать неустойку и за нарушенные сроки, с чем и обратился в суд еще раз.