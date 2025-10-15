Трамваи в Перми стали ездить быстрее благодаря новой технологии

Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал о результатах тестирования системы приоритетного проезда трамваев на центральных перекрестках города. По его словам, внедрение новой технологии уже позволило увеличить скорость движения трамваев на 20–25%.
«Сейчас мы тестируем систему приоритетного проезда трамваев на некоторых перекрестках в центре города. Уже видим, что на 20-25% скорость передвижения трамваев увеличивается», — рассказал Соснин в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Систему уже проверяли на перекрестках улиц Лодыгина и Куйбышева, Макаренко и бульвара Гагарина. Она работает с помощью специальных датчиков, которые передают сигнал от трамваев к светофорам, автоматически включая для них зеленый свет.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские автобусы заняли второе место в рейтинге скорости общественного транспорта среди крупнейших городов России. Средняя скорость передвижения автобусов в Перми составляет 25-26 км/ч, что значительно быстрее, чем в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.