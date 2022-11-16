При осмотре сгоревшего дома силовики не заметили останки пермячки

Погибшую женщину нашел житель поселка, который вызвал полицию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские, пришедшие на осмотр сгоревшего заброшенного дома в Кутамыше (Пермский край), не заметили останки сгоревшей женщины. Их заметил житель поселка, который на следующий день пошел на поиски не вернувшейся накануне домой пермячки и зашел на всякий случай осмотреть сгоревший дом. Об этом URA.RU рассказал пермяк Олег Кукушкин.

«Дело в том, что на момент пожара никто не знал, что Наталья домой не вернулась. А так как дом не жилой, возможно, сочли, что поджог и детально ковырять не стали. Когда после пожарных приехали сотрудники полиции они видели эти останки, но как они сказали даже не подумали, что это останки человека», — пояснил Кукушкин.

После того, как Кукушкин обнаружил останки погибшей женщины, он вызвал сотрудников полиции. По его словам, не стоить верить слухам про расчленение погибшей пермячки. «Эксперты сказали, что это вполне возможно так сгореть, что от человека практически ничего не останется», — поделился мужчина. Ранее Кукушкин рассказывал, что сгоревший дом, где нашли останки женщины был отключен от электричества.