Челябинский губернатор призвал усилить безопасность на крупных промышленных объектах

Губернатор Алексей Текслер наделен особыми полномочиями по защите населения в условиях СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб по обеспечению безопасности в условиях базового режима готовности. На совещании глава региона призвал уделить особое внимание безопасности объектов жизнеобеспечения и крупных промышленных объектов. Об этом URA.RU сообщили 18 ноября в пресс-службе губернатора.

«Губернатор Алексей Текслер провел совещание оперативного штаба по обеспечению безопасности в условиях режима „уровень базовой готовности“. Особое внимание уделено обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, крупных промышленных объектов, а также предприятий, входящих в госкорпорации „Росатом“, „Роскосмос“, „Ростех“», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Текслер также поручил создать в муниципалитетах координирующие штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан. И дал поручение оказать содействие областному военкомату в оцифровке данных воинского учета граждан.

Президент РФ Владимир Путин подписал 19 октября указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ.