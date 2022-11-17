17 ноября 2022

Челябинский губернатор призвал усилить безопасность на крупных промышленных объектах

© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный детско-юношеский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер наделен особыми полномочиями по защите населения в условиях СВО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб по обеспечению безопасности в условиях базового режима готовности. На совещании глава региона призвал уделить особое внимание безопасности объектов жизнеобеспечения и крупных промышленных объектов. Об этом URA.RU сообщили 18 ноября в пресс-службе губернатора.

«Губернатор Алексей Текслер провел совещание оперативного штаба по обеспечению безопасности в условиях режима „уровень базовой готовности“. Особое внимание уделено обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, крупных промышленных объектов, а также предприятий, входящих в госкорпорации „Росатом“, „Роскосмос“, „Ростех“», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Текслер также поручил создать в муниципалитетах координирующие штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан. И дал поручение оказать содействие областному военкомату в оцифровке данных воинского учета граждан.

Президент РФ Владимир Путин подписал 19 октября указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб по обеспечению безопасности в условиях базового режима готовности. На совещании глава региона призвал уделить особое внимание безопасности объектов жизнеобеспечения и крупных промышленных объектов. Об этом URA.RU сообщили 18 ноября в пресс-службе губернатора. «Губернатор Алексей Текслер провел совещание оперативного штаба по обеспечению безопасности в условиях режима „уровень базовой готовности“. Особое внимание уделено обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, крупных промышленных объектов, а также предприятий, входящих в госкорпорации „Росатом“, „Роскосмос“, „Ростех“», — отметили URA.RU в пресс-службе. Текслер также поручил создать в муниципалитетах координирующие штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан. И дал поручение оказать содействие областному военкомату в оцифровке данных воинского учета граждан. Президент РФ Владимир Путин подписал 19 октября указ о введении на территории ряда регионов, в том числе в Челябинской области, базового режима. Согласно указу, губернаторы получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения от ЧС и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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