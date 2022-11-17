17 ноября 2022

Челябинские волонтеры отправили форму для мобилизованных земляков

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Поезд помощи. Челябинск , своих не бросаем, поезд помощи
Волонтеры единого центра помощи из Златоуста отправили мобилизованным земляками вещи Фото:
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В Златоусте (Челябинская область) волонтеры единого центра помощи «Zлатоуст. Своих не бросаем» собрали на фронт партию вещей и полевой формы для своих земляков. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Благодарим Дмитрия Мельнова за новую партию вещей для солдат со знаковой вышивкой и за „танкач“! А также Павла Шихова и его коллег с участка ЧПУ завода „Стройтехника“ за необходимые инструменты. И каждому, кто продолжает помогать — огромное спасибо!», — написали в паблике «Наш Златоуст» во «ВКонтакте».

Волонтеры отметили, что сотрудники завода являются их постоянными помощниками в сборе помощи. Все коробки, с пожертвованными или купленными на собранные деньги вещами, организаторы помечают символикой центра и отправляют на фронт.

Ранее депутат из Копейска Петр Шредер отправил мобилизованным землякам печки-буржуйки. Их он приобрел на личные средства и передал в исполнительный комитет ЕР для отправки на фронт.

Волонтеры собрали челябинцам на фронт гуманитарную помощь
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В Златоусте (Челябинская область) волонтеры единого центра помощи «Zлатоуст. Своих не бросаем» собрали на фронт партию вещей и полевой формы для своих земляков. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Благодарим Дмитрия Мельнова за новую партию вещей для солдат со знаковой вышивкой и за „танкач“! А также Павла Шихова и его коллег с участка ЧПУ завода „Стройтехника“ за необходимые инструменты. И каждому, кто продолжает помогать — огромное спасибо!», — написали в паблике «Наш Златоуст» во «ВКонтакте». Волонтеры отметили, что сотрудники завода являются их постоянными помощниками в сборе помощи. Все коробки, с пожертвованными или купленными на собранные деньги вещами, организаторы помечают символикой центра и отправляют на фронт. Ранее депутат из Копейска Петр Шредер отправил мобилизованным землякам печки-буржуйки. Их он приобрел на личные средства и передал в исполнительный комитет ЕР для отправки на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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