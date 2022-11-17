Челябинские волонтеры отправили форму для мобилизованных земляков

Волонтеры единого центра помощи из Златоуста отправили мобилизованным земляками вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) волонтеры единого центра помощи «Zлатоуст. Своих не бросаем» собрали на фронт партию вещей и полевой формы для своих земляков. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Благодарим Дмитрия Мельнова за новую партию вещей для солдат со знаковой вышивкой и за „танкач“! А также Павла Шихова и его коллег с участка ЧПУ завода „Стройтехника“ за необходимые инструменты. И каждому, кто продолжает помогать — огромное спасибо!», — написали в паблике «Наш Златоуст» во «ВКонтакте».

Волонтеры отметили, что сотрудники завода являются их постоянными помощниками в сборе помощи. Все коробки, с пожертвованными или купленными на собранные деньги вещами, организаторы помечают символикой центра и отправляют на фронт.

Ранее депутат из Копейска Петр Шредер отправил мобилизованным землякам печки-буржуйки. Их он приобрел на личные средства и передал в исполнительный комитет ЕР для отправки на фронт.

Волонтеры собрали челябинцам на фронт гуманитарную помощь паблик «Наш Златоуст» во «Вконтакте»