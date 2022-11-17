Военный из Златоуста погиб на спецоперации

Военнослужащий из Златоуста (Челябинская область) Александр Бацкалев погиб во время спецоперации. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Максим Пекарский.
«Да, парень отслужил срочную и подписал контракт. Погиб в зоне проведения СВО», — сообщил URA.RU Пекарский.
На официальной странице Аносовского колледжа во «ВКонтакте» указано, что Бацкалев был выпускником этого учебного заведения. Год назад, получив диплом по профессии «Оператор станков с ПУ», он был призван в ряды вооруженных сил. Погиб 10 ноября.
«Ответственный, добрый, надежный парень, хороший друг — так характеризуют его одногруппники и преподаватели. Был скромен и порядочен. В армии был рядовым, водителем взвода. Смелый и решительный, он никогда не прятался за спины сослуживцев», — сообщает администрация колледжа.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Целью СВО заявлялась демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса.
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