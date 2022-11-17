17 ноября 2022

Военный из Златоуста погиб на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, прощание
Александр Бацкалев был выпускником Аносовского колледжа Фото:

Военнослужащий из Златоуста (Челябинская область) Александр Бацкалев погиб во время спецоперации. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Максим Пекарский.

«Да, парень отслужил срочную и подписал контракт. Погиб в зоне проведения СВО», — сообщил URA.RU Пекарский.

На официальной странице Аносовского колледжа во «ВКонтакте» указано, что Бацкалев был выпускником этого учебного заведения. Год назад, получив диплом по профессии «Оператор станков с ПУ», он был призван в ряды вооруженных сил. Погиб 10 ноября.

«Ответственный, добрый, надежный парень, хороший друг — так характеризуют его одногруппники и преподаватели. Был скромен и порядочен. В армии был рядовым, водителем взвода. Смелый и решительный, он никогда не прятался за спины сослуживцев», — сообщает администрация колледжа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Целью СВО заявлялась демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса.

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Военнослужащий из Златоуста (Челябинская область) Александр Бацкалев погиб во время спецоперации. Эту информацию URA.RU подтвердил мэр Максим Пекарский. «Да, парень отслужил срочную и подписал контракт. Погиб в зоне проведения СВО», — сообщил URA.RU Пекарский. На официальной странице Аносовского колледжа во «ВКонтакте» указано, что Бацкалев был выпускником этого учебного заведения. Год назад, получив диплом по профессии «Оператор станков с ПУ», он был призван в ряды вооруженных сил. Погиб 10 ноября. «Ответственный, добрый, надежный парень, хороший друг — так характеризуют его одногруппники и преподаватели. Был скромен и порядочен. В армии был рядовым, водителем взвода. Смелый и решительный, он никогда не прятался за спины сослуживцев», — сообщает администрация колледжа. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины. Целью СВО заявлялась демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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