Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры

В Краснокамске (Пермский край) пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Орджоникидзе, сообщается на сайте МЧС России по Пермскому краю.
«20 ноября в 16:56 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе. На место пожара были отправлены пять единиц техники и двадцать человек личного состава. Пожарными была спасена хозяйка квартиры», — сообщают в ведомстве.
По предварительной информации, из дома было эвакуировано 80 человек. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины пожара.
Ранее URA.RU писало, что в Перми огнеборцы спасли мужчину на пожаре в многоквартирном доме. Горение произошло в квартире на четвертом этаже.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P