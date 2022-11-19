Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры

20 ноября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Погибших и пострадавших в пожаре нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Орджоникидзе, сообщается на сайте МЧС России по Пермскому краю. «20 ноября в 16:56 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе. На место пожара были отправлены пять единиц техники и двадцать человек личного состава. Пожарными была спасена хозяйка квартиры», — сообщают в ведомстве. По предварительной информации, из дома было эвакуировано 80 человек. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины пожара. Ранее URA.RU писало, что в Перми огнеборцы спасли мужчину на пожаре в многоквартирном доме. Горение произошло в квартире на четвертом этаже.

В Краснокамске (Пермский край) пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Орджоникидзе, сообщается на сайте МЧС России по Пермскому краю. «20 ноября в 16:56 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе. На место пожара были отправлены пять единиц техники и двадцать человек личного состава. Пожарными была спасена хозяйка квартиры», — сообщают в ведомстве. По предварительной информации, из дома было эвакуировано 80 человек. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины пожара. Ранее URA.RU писало, что в Перми огнеборцы спасли мужчину на пожаре в многоквартирном доме. Горение произошло в квартире на четвертом этаже.