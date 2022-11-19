19 ноября 2022
18 ноября 2022

Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, мчс, пожарные, пч
Погибших и пострадавших в пожаре нет Фото:

В Краснокамске (Пермский край) пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Орджоникидзе, сообщается на сайте МЧС России по Пермскому краю.

«20 ноября в 16:56 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе. На место пожара были отправлены пять единиц техники и двадцать человек личного состава. Пожарными была спасена хозяйка квартиры», — сообщают в ведомстве.

По предварительной информации, из дома было эвакуировано 80 человек. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины пожара.

Ранее URA.RU писало, что в Перми огнеборцы спасли мужчину на пожаре в многоквартирном доме. Горение произошло в квартире на четвертом этаже.

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В Краснокамске (Пермский край) пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме по ул. Орджоникидзе, сообщается на сайте МЧС России по Пермскому краю. «20 ноября в 16:56 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе. На место пожара были отправлены пять единиц техники и двадцать человек личного состава. Пожарными была спасена хозяйка квартиры», — сообщают в ведомстве. По предварительной информации, из дома было эвакуировано 80 человек. Погибших и пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины пожара. Ранее URA.RU писало, что в Перми огнеборцы спасли мужчину на пожаре в многоквартирном доме. Горение произошло в квартире на четвертом этаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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