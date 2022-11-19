Из-за аварии в Пермском крае на дороге образовалась пробка

На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла недалеко от села Кояново, рассказал очевидец.
«Ехал по трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Свердловской области. Попал в пробку, смотрю — стоят аварийные службы, ГИБДД. На дороге стояли две разбитые машины», — рассказал очевидец порталу «Аргументы и факты — Прикамье».
В УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «ДТП произошло около 14:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Перми погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города.
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