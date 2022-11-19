Из-за аварии в Пермском крае на дороге образовалась пробка

20 ноября 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

В ДТП никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла недалеко от села Кояново, рассказал очевидец. «Ехал по трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Свердловской области. Попал в пробку, смотрю — стоят аварийные службы, ГИБДД. На дороге стояли две разбитые машины», — рассказал очевидец порталу «Аргументы и факты — Прикамье». В УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «ДТП произошло около 14:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Перми погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города.

На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла недалеко от села Кояново, рассказал очевидец. «Ехал по трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Свердловской области. Попал в пробку, смотрю — стоят аварийные службы, ГИБДД. На дороге стояли две разбитые машины», — рассказал очевидец порталу «Аргументы и факты — Прикамье». В УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «ДТП произошло около 14:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Перми погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города.