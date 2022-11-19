19 ноября 2022
18 ноября 2022

Из-за аварии в Пермском крае на дороге образовалась пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
В ДТП никто не пострадал Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла недалеко от села Кояново, рассказал очевидец.

«Ехал по трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Свердловской области. Попал в пробку, смотрю — стоят аварийные службы, ГИБДД. На дороге стояли две разбитые машины», — рассказал очевидец порталу «Аргументы и факты — Прикамье».

В УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «ДТП произошло около 14:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Перми погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города.

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На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП образовалась пробка. Авария произошла недалеко от села Кояново, рассказал очевидец. «Ехал по трассе Пермь-Екатеринбург в сторону Свердловской области. Попал в пробку, смотрю — стоят аварийные службы, ГИБДД. На дороге стояли две разбитые машины», — рассказал очевидец порталу «Аргументы и факты — Прикамье». В УМВД России по Пермскому краю сообщили, что в ДТП никто не пострадал. «ДТП произошло около 14:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Kia Rio. На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Перми погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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