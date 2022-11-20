20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В пермском ТЦ бесплатно выступит певица Ханна

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, ханна
Концерт состоится 26 ноября Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» выступит молодежная певица Ханна. Об этом сообщили в соцсетях торгово-развлекательного центра.

«В „Планете“ 26 ноября пройдет финал акции „Черная пятница“. Завершит ее концерт певицы Ханны», — указано в анонсе.

В 18:30 будут разыгрывать призы и подарки от магазинов ТРЦ «Планета» среди участников акции. А в 19:00 начнется концерт. Ханна исполнит свои хиты «Французский поцелуй», «Море», «Музыка звучит» и другие. Мероприятия пройдут в центральном атриуме на первом этаже.

Ранее URA.RU рассказывало про акцию «Черная пятница» в «Планете». Участники могут выиграть новый iPhone или Apple Watch Series 7.

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В пермском ТРЦ «Планета» выступит молодежная певица Ханна. Об этом сообщили в соцсетях торгово-развлекательного центра. «В „Планете“ 26 ноября пройдет финал акции „Черная пятница“. Завершит ее концерт певицы Ханны», — указано в анонсе. В 18:30 будут разыгрывать призы и подарки от магазинов ТРЦ «Планета» среди участников акции. А в 19:00 начнется концерт. Ханна исполнит свои хиты «Французский поцелуй», «Море», «Музыка звучит» и другие. Мероприятия пройдут в центральном атриуме на первом этаже. Ранее URA.RU рассказывало про акцию «Черная пятница» в «Планете». Участники могут выиграть новый iPhone или Apple Watch Series 7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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