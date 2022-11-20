В пермском ТЦ бесплатно выступит певица Ханна

Концерт состоится 26 ноября
В пермском ТРЦ «Планета» выступит молодежная певица Ханна. Об этом сообщили в соцсетях торгово-развлекательного центра.
«В „Планете“ 26 ноября пройдет финал акции „Черная пятница“. Завершит ее концерт певицы Ханны», — указано в анонсе.
В 18:30 будут разыгрывать призы и подарки от магазинов ТРЦ «Планета» среди участников акции. А в 19:00 начнется концерт. Ханна исполнит свои хиты «Французский поцелуй», «Море», «Музыка звучит» и другие. Мероприятия пройдут в центральном атриуме на первом этаже.
Ранее URA.RU рассказывало про акцию «Черная пятница» в «Планете». Участники могут выиграть новый iPhone или Apple Watch Series 7.
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