Пермский ТРЦ разыгрывает два новых iPhone и двое Apple Watch

Розыгрыш состоится 26 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский торгово-развлекательный центр «Планета» разыгрывает два новых iPhone и двое Apple Watch. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ.

«„Черная пятница“ в ТРЦ „Планета“ проходит с 14 по 26 ноября. Гости могут выиграть два iPhone 14 и двое Apple Watch Series 7. Розыгрыш призов состоится 26 ноября в 18:30 в центральном атриуме на первом этаже», — указано в посте.

Для того чтобы стать участником акции, нужно с 10 утра 14 ноября до 17:50 26 ноября совершить покупки в магазинах ТРЦ «Планета» на сумму от одной тысячи рублей в одном чеке или приобрести подарочную карту ТРЦ «Планета» номиналом от одной тысячи рублей. До 18:00 26 ноября зарегистрировать свои чеки в личном кабинете на сайте акции. Администрация ТРЦ также уточняет, что личное присутствие участников в момент розыгрыша является обязательным.

Ранее URA.RU сообщало, что ТРЦ «Планета» разыгрывал автомобиль. Розыгрыш состоялся на прошедшим выходных.