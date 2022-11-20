В Челябинске с торгов продадут участок под новый микрорайон

Договор с победителем торгов планируется заключить в январе 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в рамках реновации с торгов продадут участок под новый микрорайон в Тракторозаводском районе. Об этом 21 ноября мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске впервые проведут аукцион незастроенной территории. Участок расположен между проспектом Ленина и улицей Артиллерийской в Тракторозаводском районе», — заявила Рыльская.

Замглавы по имущественным вопросам отметила, что освоение участка будет проходить в рамках реновации. Если аукцион состоится, то договор с застройщиком планируется заключить в январе 2023 года.