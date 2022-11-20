20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Челябинске с торгов продадут участок под новый микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, соглашение о сотрудничестве, часы, наручные часы, подписание договора, подписание документа, руки
Договор с победителем торгов планируется заключить в январе 2023 года Фото:

В Челябинске в рамках реновации с торгов продадут участок под новый микрорайон в Тракторозаводском районе. Об этом 21 ноября мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске впервые проведут аукцион незастроенной территории. Участок расположен между проспектом Ленина и улицей Артиллерийской в Тракторозаводском районе», — заявила Рыльская.

Замглавы по имущественным вопросам отметила, что освоение участка будет проходить в рамках реновации. Если аукцион состоится, то договор с застройщиком планируется заключить в январе 2023 года.

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В Челябинске в рамках реновации с торгов продадут участок под новый микрорайон в Тракторозаводском районе. Об этом 21 ноября мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске впервые проведут аукцион незастроенной территории. Участок расположен между проспектом Ленина и улицей Артиллерийской в Тракторозаводском районе», — заявила Рыльская. Замглавы по имущественным вопросам отметила, что освоение участка будет проходить в рамках реновации. Если аукцион состоится, то договор с застройщиком планируется заключить в январе 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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