В Челябинске с торгов продадут участок под новый микрорайон

В Челябинске в рамках реновации с торгов продадут участок под новый микрорайон в Тракторозаводском районе. Об этом 21 ноября мэру Наталье Котовой сообщила на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«В Челябинске впервые проведут аукцион незастроенной территории. Участок расположен между проспектом Ленина и улицей Артиллерийской в Тракторозаводском районе», — заявила Рыльская.
Замглавы по имущественным вопросам отметила, что освоение участка будет проходить в рамках реновации. Если аукцион состоится, то договор с застройщиком планируется заключить в январе 2023 года.
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