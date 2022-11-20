В Перми резко вырос спрос на новогодние корпоративы

21 ноября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

По сравнению с прошлым годом, спрос на организацию новогодних мероприятий вырос на 61% Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми резко вырос спрос на организацию новогодних корпоративов. По сравнению с прошлым годом, рост составил 61%, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито». «По России спрос на услуги по организации новогодних праздников на платформе вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. А в Перми — на 61%. В этом году для многих работодателей праздник будет возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии», — отмечают в компании. Эксперты «Авито Услуг» также проанализировали спрос и предложение на основные составляющие мероприятия. Так, запросы на аренду помещений на предстоящие праздники выросли на 132% в сравнении с прошлым годом, а на услуги ведущих — на 415%. Рост спроса на организацию выездных мероприятий составил 153%, на услуги фотографа и видеографа — на 165%. Ранее представители event-индустрии отмечали падение спроса на организацию корпоративов и свадеб в Перми. По их мнению компании переносят корпоративы или вовсе отказываются от них «из-за незнания, что будет дальше». В декабре 2021 года многие крупные промышленные предприятия Пермского края отказались от проведения новогодних мероприятий из-за действующих антиковидных ограничений.

В Перми резко вырос спрос на организацию новогодних корпоративов. По сравнению с прошлым годом, рост составил 61%, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито». «По России спрос на услуги по организации новогодних праздников на платформе вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. А в Перми — на 61%. В этом году для многих работодателей праздник будет возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии», — отмечают в компании. Эксперты «Авито Услуг» также проанализировали спрос и предложение на основные составляющие мероприятия. Так, запросы на аренду помещений на предстоящие праздники выросли на 132% в сравнении с прошлым годом, а на услуги ведущих — на 415%. Рост спроса на организацию выездных мероприятий составил 153%, на услуги фотографа и видеографа — на 165%. Ранее представители event-индустрии отмечали падение спроса на организацию корпоративов и свадеб в Перми. По их мнению компании переносят корпоративы или вовсе отказываются от них «из-за незнания, что будет дальше». В декабре 2021 года многие крупные промышленные предприятия Пермского края отказались от проведения новогодних мероприятий из-за действующих антиковидных ограничений.