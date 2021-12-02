Пермские заводы отказываются от корпоративов

03 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермские заводы отменяют новогодние торжества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Крупные промышленные предприятия Перми решили отказаться от официальных корпоративных праздников накануне Нового года. Причиной стали антикоронавирусные ограничения, введенные на территории Прикамья. «Согласно указу губернатора в Пермском крае продлены антиковидные ограничения на полтора месяца. Мы будем действовать в соответствии с установленными правилами. Проведение массовых новогодних корпоративов для работников не запланировано», — рассказали URA.RU в холдинге «Мотовилихинские заводы». «Сами понимаете какая ситуация. Ничего не планируем», — сообщили агентству в АО «ОДК-Пермские моторы». Аналогичные ответы поступили от собеседников в ряде других промышленных предприятий. Руководитель event-агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова подтверждает, что если небольшие частные компании праздники устраивают, то крупные заводы отказываются от официальных мероприятий. «Отказался у меня один клиент — крупный завод. Было мероприятие на 900 человек. С августа по нему работали, сценарий был уже прописан. И вот пришел отказ», — рассказала она. Ранее URA.RU рассказывало, что многие пермские компании планируют праздничные вечеринки для сотрудников. У многих ведущих и event-агентств уже расписан весь декабрь. При этом власти Прикамья сообщили 30 ноября, что новогодние корпоративы необходимо отменить или перенести из-за опасности распространения коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Крупные промышленные предприятия Перми решили отказаться от официальных корпоративных праздников накануне Нового года. Причиной стали антикоронавирусные ограничения, введенные на территории Прикамья. «Согласно указу губернатора в Пермском крае продлены антиковидные ограничения на полтора месяца. Мы будем действовать в соответствии с установленными правилами. Проведение массовых новогодних корпоративов для работников не запланировано», — рассказали URA.RU в холдинге «Мотовилихинские заводы». «Сами понимаете какая ситуация. Ничего не планируем», — сообщили агентству в АО «ОДК-Пермские моторы». Аналогичные ответы поступили от собеседников в ряде других промышленных предприятий. Руководитель event-агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова подтверждает, что если небольшие частные компании праздники устраивают, то крупные заводы отказываются от официальных мероприятий. «Отказался у меня один клиент — крупный завод. Было мероприятие на 900 человек. С августа по нему работали, сценарий был уже прописан. И вот пришел отказ», — рассказала она. Ранее URA.RU рассказывало, что многие пермские компании планируют праздничные вечеринки для сотрудников. У многих ведущих и event-агентств уже расписан весь декабрь. При этом власти Прикамья сообщили 30 ноября, что новогодние корпоративы необходимо отменить или перенести из-за опасности распространения коронавируса.