02 декабря 2021

Пермские заводы отказываются от корпоративов

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Клипарт. Свердловская область, стоп, трубы дымят, завод, экология
Пермские заводы отменяют новогодние торжества Фото:
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Коронавирус COVID-19

Крупные промышленные предприятия Перми решили отказаться от официальных корпоративных праздников накануне Нового года. Причиной стали антикоронавирусные ограничения, введенные на территории Прикамья.

«Согласно указу губернатора в Пермском крае продлены антиковидные ограничения на полтора месяца. Мы будем действовать в соответствии с установленными правилами. Проведение массовых новогодних корпоративов для работников не запланировано», — рассказали URA.RU в холдинге «Мотовилихинские заводы». «Сами понимаете какая ситуация. Ничего не планируем», — сообщили агентству в АО «ОДК-Пермские моторы». Аналогичные ответы поступили от собеседников в ряде других промышленных предприятий.

Руководитель event-агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова подтверждает, что если небольшие частные компании праздники устраивают, то крупные заводы отказываются от официальных мероприятий. «Отказался у меня один клиент — крупный завод. Было мероприятие на 900 человек. С августа по нему работали, сценарий был уже прописан. И вот пришел отказ», — рассказала она.

Ранее URA.RU рассказывало, что многие пермские компании планируют праздничные вечеринки для сотрудников. У многих ведущих и event-агентств уже расписан весь декабрь. При этом власти Прикамья сообщили 30 ноября, что новогодние корпоративы необходимо отменить или перенести из-за опасности распространения коронавируса.

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Крупные промышленные предприятия Перми решили отказаться от официальных корпоративных праздников накануне Нового года. Причиной стали антикоронавирусные ограничения, введенные на территории Прикамья. «Согласно указу губернатора в Пермском крае продлены антиковидные ограничения на полтора месяца. Мы будем действовать в соответствии с установленными правилами. Проведение массовых новогодних корпоративов для работников не запланировано», — рассказали URA.RU в холдинге «Мотовилихинские заводы». «Сами понимаете какая ситуация. Ничего не планируем», — сообщили агентству в АО «ОДК-Пермские моторы». Аналогичные ответы поступили от собеседников в ряде других промышленных предприятий. Руководитель event-агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова подтверждает, что если небольшие частные компании праздники устраивают, то крупные заводы отказываются от официальных мероприятий. «Отказался у меня один клиент — крупный завод. Было мероприятие на 900 человек. С августа по нему работали, сценарий был уже прописан. И вот пришел отказ», — рассказала она. Ранее URA.RU рассказывало, что многие пермские компании планируют праздничные вечеринки для сотрудников. У многих ведущих и event-агентств уже расписан весь декабрь. При этом власти Прикамья сообщили 30 ноября, что новогодние корпоративы необходимо отменить или перенести из-за опасности распространения коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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