Глава района Челябинска уйдет в отставку

Депутаты Калининского района утвердят увольнение главы Сергея Колесника 23 ноября

Сергей Колесник руководил Калининским районом Челябинска с 2011 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник покинет свой пост 23 ноября. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации района.

«Колесник написал заявление об увольнении. Его должны утвердить депутаты районного совета на сессии 23 ноября. Там же будет назначен врио главы района — бывший вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Шамне. Также депутатам надо будет определиться со сроками выборов руководителя района», — пояснил инсайдер.

Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Шамне занял пост замглавы мэрии Челябинска в августе 2019 года. В начале ноября 2022 года с ним расторгли контракт в связи с переходом в администрацию Калининского района областного центра. Временно заменил Шамне в мэрии Челябинска начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.