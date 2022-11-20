20 ноября 2022

Глава района Челябинска уйдет в отставку

Депутаты Калининского района утвердят увольнение главы Сергея Колесника 23 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, колесник сергей, мобилизация
Сергей Колесник руководил Калининским районом Челябинска с 2011 года Фото:

Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник покинет свой пост 23 ноября. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации района.

«Колесник написал заявление об увольнении. Его должны утвердить депутаты районного совета на сессии 23 ноября. Там же будет назначен врио главы района — бывший вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Шамне. Также депутатам надо будет определиться со сроками выборов руководителя района», — пояснил инсайдер.

Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Шамне занял пост замглавы мэрии Челябинска в августе 2019 года. В начале ноября 2022 года с ним расторгли контракт в связи с переходом в администрацию Калининского района областного центра. Временно заменил Шамне в мэрии Челябинска начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.

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Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник покинет свой пост 23 ноября. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации района. «Колесник написал заявление об увольнении. Его должны утвердить депутаты районного совета на сессии 23 ноября. Там же будет назначен врио главы района — бывший вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Шамне. Также депутатам надо будет определиться со сроками выборов руководителя района», — пояснил инсайдер. Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Шамне занял пост замглавы мэрии Челябинска в августе 2019 года. В начале ноября 2022 года с ним расторгли контракт в связи с переходом в администрацию Калининского района областного центра. Временно заменил Шамне в мэрии Челябинска начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.
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