Пермские власти раскрыли тему тайной встречи с участием мэров

Мэры в Пермском крае обсудили на тайном совещании вопросы благоустройства

Встреча глав территорий прошла на площадке бывшего завода имени Шпагина (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Темой тайного заседания глав территорий Пермского края, состоявшегося в середине ноября, стало обсуждение новых подходов к благоустройству общегородских пространств. Для этого предложено выделить семь основных типов городов, исходя из специфики той или иной территории. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

«По поручению губернатора Дмитрия Махонина разработаны единые стандарты по благоустройству территорий для всего региона. При их разработке были учтены разнообразные характеры территорий Пермского края. Выделено семь основных типов городов: купеческий, советский промышленный, горнозаводский, крупный, а также для территорий со сформированным городским центром, поселений со знаковыми объектами и сельских населенных пунктов», — говорится на сайте.

Заказчиком документа выступило краевое министерство ЖКХ. Решая вопросы благоустройства, муниципалитеты смогут учитывать основные рекомендации специалистов министерства использовать готовые решения по организации общественных пространств. По мнению Махонина, это позволит создать универсальный подход к городской среде в территориях.

О том, что мэров в Пермском крае созывают на тайное заседание, URA.RU рассказывало ранее. Сообщалось, что чиновники соберутся на площадке бывшего завода имени Шпагина.