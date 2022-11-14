Пермских мэров созывают на тайное совещание по заданию Махонина

Главам расскажут про стандарты благоустройства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На площадке завода им. Шпагина 19 ноября состоится семинар для глав муниципалитетов и сотрудников местных администраций. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Основной темой станет обсуждение стандартов благоустройства. Разработать такие стандарты минЖКХ в начале 2022 года поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В субботу на заводе им. Шпагина состоится семинар по стандартам благоустройства. Участие должны принять все главы», — отметил источник.

Председатель совета глав Пермского края, мэр Добрянки Константин Лызов подтвердил информацию. По его словам, предусмотрено несколько секций, в том числе, для специалистов территорий по теме благоустройства. В минЖКХ пояснили, что это «рабочее совещание». Подробности обещали сообщить после мероприятия.

В январе 2022 года губернатор Дмитрий Махонин на встрече с главой минЖКХ Артемом Балахниным поручил ведомству сформировать единые стандарты благоустройства в крае. Это позволит создать универсальный подход к городской среде в территориях. Местные администрации при подготовке дизайн-проектов общественных пространств и дворов смогут ориентироваться на общие требования, что скажется на качестве работ.