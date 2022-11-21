Суд огласил приговор пермячке, истязавшей собственную дочь

Суд посчитал вину женщины доказанной и приговорил к условному сроку Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жительнице Кудымкара (Пермский край), истязавшей дочь-подростка, вынесли обвинительный приговор. Женщину приговорили к условному лишению свободы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Кудымкарский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице. Она признана виновной в истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица (п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ). Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3.5 года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры края.

Женщина являлась матерью 15-летней дочери. Суд установил, что она «умышленно систематически причиняла девочке физические и психические страдания». Свои деяния подсудимая оправдывала «определенным методом воспитания». Сейчас девочка находится в Центре помощи детям, угрозы ее жизни и здоровью нет.

В 2021 году еще одну жительницу Пермского края за истязание собственной дочери приговорили к трем годам лишения свободы условно. За аналогичное преступление на скамье подсудимых оказалась и 37-летняя жительница Добрянки.