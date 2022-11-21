Пермская компания заплатит более 9 млн за незаконную рубку леса

Арендатор участка заплатит миллионы за незаконную рубку леса в Горнозаводском районе Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Арендатор лесного участка в Пермском крае заплатит более 9 млн рублей за незаконную рубку деревьев на территории Кусье-Александровского лесничества. Иск прокурора удовлетворил суд, сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры.

«Основанием явилась информация о незаконной рубке леса, ущерб от которой составил 9,1 млн рублей. Установлено, что противоправные действия были совершены вследствие нарушения правил отвода лесного участка и отсутствие надлежащего контроля при заготовке древесины со стороны арендатора леса — общества с ограниченной ответственностью», — уточняется на сайте ведомства.

Требование прокурора взыскать с арендатора участка ущерб, причиненный лесному фонду России, удовлетворил Чусовской городской суд. Решение пока не вступило в законную силу и организация может его обжаловать.

Ранее URA.RU сообщало, пермяке, которого посадили на 6 лет за организацию деятельности по рубке леса. Мужчина заключил договор с краевым министерством природных ресурсов, но деревьев вырубил больше прописанной в договоре нормы.