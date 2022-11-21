21 ноября 2022

Пермская компания заплатит более 9 млн за незаконную рубку леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Придорожный. Кетовский район Курганской области , рубка леса, срубленные деревья
Арендатор участка заплатит миллионы за незаконную рубку леса в Горнозаводском районе Фото:

Арендатор лесного участка в Пермском крае заплатит более 9 млн рублей за незаконную рубку деревьев на территории Кусье-Александровского лесничества. Иск прокурора удовлетворил суд, сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры.

«Основанием явилась информация о незаконной рубке леса, ущерб от которой составил 9,1 млн рублей. Установлено, что противоправные действия были совершены вследствие нарушения правил отвода лесного участка и отсутствие надлежащего контроля при заготовке древесины со стороны арендатора леса — общества с ограниченной ответственностью», — уточняется на сайте ведомства.

Требование прокурора взыскать с арендатора участка ущерб, причиненный лесному фонду России, удовлетворил Чусовской городской суд. Решение пока не вступило в законную силу и организация может его обжаловать.

Ранее URA.RU сообщало, пермяке, которого посадили на 6 лет за организацию деятельности по рубке леса. Мужчина заключил договор с краевым министерством природных ресурсов, но деревьев вырубил больше прописанной в договоре нормы.

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Арендатор лесного участка в Пермском крае заплатит более 9 млн рублей за незаконную рубку деревьев на территории Кусье-Александровского лесничества. Иск прокурора удовлетворил суд, сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры. «Основанием явилась информация о незаконной рубке леса, ущерб от которой составил 9,1 млн рублей. Установлено, что противоправные действия были совершены вследствие нарушения правил отвода лесного участка и отсутствие надлежащего контроля при заготовке древесины со стороны арендатора леса — общества с ограниченной ответственностью», — уточняется на сайте ведомства. Требование прокурора взыскать с арендатора участка ущерб, причиненный лесному фонду России, удовлетворил Чусовской городской суд. Решение пока не вступило в законную силу и организация может его обжаловать. Ранее URA.RU сообщало, пермяке, которого посадили на 6 лет за организацию деятельности по рубке леса. Мужчина заключил договор с краевым министерством природных ресурсов, но деревьев вырубил больше прописанной в договоре нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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