Кремль предложил Турции дружить после обвинений России в нападении на Сирию

22 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Кремль предложил Турции дружбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия понимает озабоченность Турции военными действиями в Сирии и Ираке и предлагает стране дружбу несмотря на факт того, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российскую сторону в нападении на Сирию. Об этом заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Есть определенные нюансы в подходах РФ и Турции в положении дел в Сирии, и к тому, чьи обязательства по меморандуму не были выполнены. Эти разногласия обсуждались президентами. Дружеский характер отношений с Турцией позволяет конструктивно обсуждать эти разногласия. Мы с пониманием и уважением относимся к озабоченности турецкой стороны к собственной безопасности, это их законное право. Вместе с тем призываем все стороны воздерживать от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации в целом. Это может осложнить положение дел с безопасностью», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган переложил вину за операцию в Сирии на Россию. Турция в 2019 году объявила о проведении в Сирии операции «Источник мира». Затем президент России Владимир Путин и Эрдоган в Сочи приняли меморандум о совместном урегулировании ситуации на северо-востоке республики.

Россия понимает озабоченность Турции военными действиями в Сирии и Ираке и предлагает стране дружбу несмотря на факт того, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российскую сторону в нападении на Сирию. Об этом заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Есть определенные нюансы в подходах РФ и Турции в положении дел в Сирии, и к тому, чьи обязательства по меморандуму не были выполнены. Эти разногласия обсуждались президентами. Дружеский характер отношений с Турцией позволяет конструктивно обсуждать эти разногласия. Мы с пониманием и уважением относимся к озабоченности турецкой стороны к собственной безопасности, это их законное право. Вместе с тем призываем все стороны воздерживать от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации в целом. Это может осложнить положение дел с безопасностью», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган переложил вину за операцию в Сирии на Россию. Турция в 2019 году объявила о проведении в Сирии операции «Источник мира». Затем президент России Владимир Путин и Эрдоган в Сочи приняли меморандум о совместном урегулировании ситуации на северо-востоке республики.