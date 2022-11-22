В Перми кинотеатры в «Черную пятницу» будут продавать билеты со скидкой 50%

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Премьера финала второго сезона сериала Эпидемия в Пассаж-Синема. Екатеринбург , кинотеатр, зрители в кинотеатре
Купить билеты за пол стоимости можно будет только три часа Фото:

В «Черную пятницу» 25 ноября кинотеатры сети «Синема парк/Формула кино» будут продавать на своем сайте и в приложении билеты на фильмы со скидкой 50%. Но, только в определенные часы. Информация размещена на официальном сайте киносети.

«Сверьте часы, обратный отсчет до „Черной пятницы“ начинается! А начнется она 25 ноября с 13:00 до 16:00 по московскому времени и только один день», — указано на сайте.

В это время можно будет приобрести билеты онлайн на любые фильмы, которые есть в афише. Акция действует на все даты сеансов, открытые к продаже. Чтобы купить билеты со скидкой, необходимо ввести при покупке промокод — FRIDAY2022.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» бесплатно выступит певица Ханна. Концерт станет завершением «Черной пятницы» в ТРЦ.

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В «Черную пятницу» 25 ноября кинотеатры сети «Синема парк/Формула кино» будут продавать на своем сайте и в приложении билеты на фильмы со скидкой 50%. Но, только в определенные часы. Информация размещена на официальном сайте киносети. «Сверьте часы, обратный отсчет до „Черной пятницы“ начинается! А начнется она 25 ноября с 13:00 до 16:00 по московскому времени и только один день», — указано на сайте. В это время можно будет приобрести билеты онлайн на любые фильмы, которые есть в афише. Акция действует на все даты сеансов, открытые к продаже. Чтобы купить билеты со скидкой, необходимо ввести при покупке промокод — FRIDAY2022. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» бесплатно выступит певица Ханна. Концерт станет завершением «Черной пятницы» в ТРЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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