В Перми кинотеатры в «Черную пятницу» будут продавать билеты со скидкой 50%

Купить билеты за пол стоимости можно будет только три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Черную пятницу» 25 ноября кинотеатры сети «Синема парк/Формула кино» будут продавать на своем сайте и в приложении билеты на фильмы со скидкой 50%. Но, только в определенные часы. Информация размещена на официальном сайте киносети.

«Сверьте часы, обратный отсчет до „Черной пятницы“ начинается! А начнется она 25 ноября с 13:00 до 16:00 по московскому времени и только один день», — указано на сайте.

В это время можно будет приобрести билеты онлайн на любые фильмы, которые есть в афише. Акция действует на все даты сеансов, открытые к продаже. Чтобы купить билеты со скидкой, необходимо ввести при покупке промокод — FRIDAY2022.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» бесплатно выступит певица Ханна. Концерт станет завершением «Черной пятницы» в ТРЦ.