Пермяк вывез из-под Херсона мать-ветерана

22 ноября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Пенсионерке помогают с восстановлением документов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Житель Перми Дмитрий Порядченко вывез в Пермский край свою 81-летнюю мать, ветерана труда Галину Дашковскую. Женщина проживала в Новой Каховке под Херсоном и в начале октября была вынуждена покинуть родной дом из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Вывезти пенсионерку в Россию помогла племянница Порядченко, рассказал URA.RU мужчина. «Все время с момента начала спецоперации мы поддерживали связь и с мамой, и с племянницей. Когда в [Херсоне] стали бомбить, стрелять, племянница перевезла маму в село Корсунка, недалеко от Новой Каховки. А когда уже стало все очень серьезно и началась эвакуация жителей из Херсона, племянница помогла нам вывезти ее в Москву. Оттуда уже мы перевезли маму в Пермь. Со слов мамы, от Новой Каховки там мало что осталось. Что стало с домом, в котором она жила, мы даже не знаем», — рассказал Порядченко. По словам собеседника URA.RU, Галина Дашковская является ветераном труда и почетным донором СССР. Во время переезда женщина потеряла трудовую книжку и свидетельство о рождении. Сейчас родственники помогают ей с восстановлением документов для получения пенсии и необходимых выплат. Со слов мужчины, пенсионерка очень благодарна сотрудникам социальных служб в Прикамье за оказанное ей содействие в оформлении документов. «Мама уже получила российский паспорт. Сейчас мы проходим с ней медобследования. Она с 2012 года не получала нормальной медицинской помощи, потому что там в [Новой Каховке] ее просто нет. Мама очень благодарно, что в Перми ей оказывают содействие в получение документов и необходимой помощи», — добавил Порядченко. Ранее Вооруженные силы России приняли решение о передислокации из-под Херсона на левый берег Днепра. Это было сделано ради сохранения жизней военных и мирных граждан. Одновременно с этим началась эвакуация жителей из города и близлежащих территорий. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми Дмитрий Порядченко вывез в Пермский край свою 81-летнюю мать, ветерана труда Галину Дашковскую. Женщина проживала в Новой Каховке под Херсоном и в начале октября была вынуждена покинуть родной дом из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Вывезти пенсионерку в Россию помогла племянница Порядченко, рассказал URA.RU мужчина. «Все время с момента начала спецоперации мы поддерживали связь и с мамой, и с племянницей. Когда в [Херсоне] стали бомбить, стрелять, племянница перевезла маму в село Корсунка, недалеко от Новой Каховки. А когда уже стало все очень серьезно и началась эвакуация жителей из Херсона, племянница помогла нам вывезти ее в Москву. Оттуда уже мы перевезли маму в Пермь. Со слов мамы, от Новой Каховки там мало что осталось. Что стало с домом, в котором она жила, мы даже не знаем», — рассказал Порядченко. По словам собеседника URA.RU, Галина Дашковская является ветераном труда и почетным донором СССР. Во время переезда женщина потеряла трудовую книжку и свидетельство о рождении. Сейчас родственники помогают ей с восстановлением документов для получения пенсии и необходимых выплат. Со слов мужчины, пенсионерка очень благодарна сотрудникам социальных служб в Прикамье за оказанное ей содействие в оформлении документов. «Мама уже получила российский паспорт. Сейчас мы проходим с ней медобследования. Она с 2012 года не получала нормальной медицинской помощи, потому что там в [Новой Каховке] ее просто нет. Мама очень благодарно, что в Перми ей оказывают содействие в получение документов и необходимой помощи», — добавил Порядченко. Ранее Вооруженные силы России приняли решение о передислокации из-под Херсона на левый берег Днепра. Это было сделано ради сохранения жизней военных и мирных граждан. Одновременно с этим началась эвакуация жителей из города и близлежащих территорий. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.