Пермские власти вводят новые выплаты для беженцев из Херсона

Переселенцам получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Граждане Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Прикамье, получат единовременные выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей на одного человека. Об этом говорится в постановлении краевого правительства, опубликованного на официальном инетернет-портале правовой информации.

«Единовременная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства […]. Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на одного человека», — указано в документе.

В постановлении сообщается, что выплаты предоставляются «за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании Фонд развития территорий». Они предоставлены Пермскому краю «в соответствии с заключенным соглашением». Для получения указанных выплат граждане Херсона и Херсонской области должны обратиться в территориальные органы министерства социального развития Прикамья. Аналогичные выплаты ввели власти Челябинской области.

Также власти объяснили переселенцам из Херсона и Херсонской области, как получить социальные выплаты на покупку жилья в Пермском крае. Жители указанных территорий покинули их после ударов со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донецка.