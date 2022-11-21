21 ноября 2022

Пермские власти вводят новые выплаты для беженцев из Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Переселенцам получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей Фото:
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Граждане Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Прикамье, получат единовременные выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей на одного человека. Об этом говорится в постановлении краевого правительства, опубликованного на официальном инетернет-портале правовой информации.

«Единовременная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства […]. Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на одного человека», — указано в документе.

В постановлении сообщается, что выплаты предоставляются «за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании Фонд развития территорий». Они предоставлены Пермскому краю «в соответствии с заключенным соглашением». Для получения указанных выплат граждане Херсона и Херсонской области должны обратиться в территориальные органы министерства социального развития Прикамья. Аналогичные выплаты ввели власти Челябинской области.

Также власти объяснили переселенцам из Херсона и Херсонской области, как получить социальные выплаты на покупку жилья в Пермском крае. Жители указанных территорий покинули их после ударов со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донецка.

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Граждане Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Прикамье, получат единовременные выплату. Ее размер составит 100 тысяч рублей на одного человека. Об этом говорится в постановлении краевого правительства, опубликованного на официальном инетернет-портале правовой информации. «Единовременная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства […]. Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на одного человека», — указано в документе. В постановлении сообщается, что выплаты предоставляются «за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании Фонд развития территорий». Они предоставлены Пермскому краю «в соответствии с заключенным соглашением». Для получения указанных выплат граждане Херсона и Херсонской области должны обратиться в территориальные органы министерства социального развития Прикамья. Аналогичные выплаты ввели власти Челябинской области. Также власти объяснили переселенцам из Херсона и Херсонской области, как получить социальные выплаты на покупку жилья в Пермском крае. Жители указанных территорий покинули их после ударов со стороны Украины. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донецка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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