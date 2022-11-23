Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Великобритания передаст Украине вертолеты впервые с начала специальной операции. Об этом сообщает Bloomberg.
«Министерство обороны [Великобритании] объявило, что впервые с начала конфликта направит на Украину вертолеты», — пишет издание. Ссылаясь на BBC, журналисты уточнили, что речь идет о трех ранее использовавшихся транспортных вертолетах Sea King, один из которых уже передан украинской стороне.
Ранее в ходе своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку Украине средств противовоздушной обороны. Украинской стороне будет передано 125 зенитных орудий, а также технологии для борьбы с беспилотниками стоимостью пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, передает RT.