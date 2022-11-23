Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

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Официальный сайт президента Украины, вертолет
Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания передаст Украине вертолеты впервые с начала специальной операции. Об этом сообщает Bloomberg.

«Министерство обороны [Великобритании] объявило, что впервые с начала конфликта направит на Украину вертолеты», — пишет издание. Ссылаясь на BBC, журналисты уточнили, что речь идет о трех ранее использовавшихся транспортных вертолетах Sea King, один из которых уже передан украинской стороне.

Ранее в ходе своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку Украине средств противовоздушной обороны. Украинской стороне будет передано 125 зенитных орудий, а также технологии для борьбы с беспилотниками стоимостью пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, передает RT.

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Великобритания передаст Украине вертолеты впервые с начала специальной операции. Об этом сообщает Bloomberg. «Министерство обороны [Великобритании] объявило, что впервые с начала конфликта направит на Украину вертолеты», — пишет издание. Ссылаясь на BBC, журналисты уточнили, что речь идет о трех ранее использовавшихся транспортных вертолетах Sea King, один из которых уже передан украинской стороне. Ранее в ходе своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку Украине средств противовоздушной обороны. Украинской стороне будет передано 125 зенитных орудий, а также технологии для борьбы с беспилотниками стоимостью пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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