Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

23 ноября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания передаст Украине вертолеты впервые с начала специальной операции. Об этом сообщает Bloomberg. «Министерство обороны [Великобритании] объявило, что впервые с начала конфликта направит на Украину вертолеты», — пишет издание. Ссылаясь на BBC, журналисты уточнили, что речь идет о трех ранее использовавшихся транспортных вертолетах Sea King, один из которых уже передан украинской стороне. Ранее в ходе своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку Украине средств противовоздушной обороны. Украинской стороне будет передано 125 зенитных орудий, а также технологии для борьбы с беспилотниками стоимостью пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, передает RT.

Великобритания передаст Украине вертолеты впервые с начала специальной операции. Об этом сообщает Bloomberg. «Министерство обороны [Великобритании] объявило, что впервые с начала конфликта направит на Украину вертолеты», — пишет издание. Ссылаясь на BBC, журналисты уточнили, что речь идет о трех ранее использовавшихся транспортных вертолетах Sea King, один из которых уже передан украинской стороне. Ранее в ходе своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку Украине средств противовоздушной обороны. Украинской стороне будет передано 125 зенитных орудий, а также технологии для борьбы с беспилотниками стоимостью пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, передает RT.