Пермяка восстановили в должности главы студии керамики через три года после увольнения

24 ноября 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Суд в конечном итоге встал на сторону истца Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU После длительного судебного процесса директор пермского филиала ООО «ТД «Студия керамики» добился, чтобы его восстановили в должности. Такая информация содержится в картотеке дел краевого суда. «Судебная коллегия определила: восстановить гражданина М. в ООО „Торговый Дом ‚Студия керамики‘ ОГРН на должность директора филиала с 22 октября 2019 года. Взыскать с ООО ‚Торговый Дом ‚Студия керамики‘ в пользу гражданина М. судебные расходы в размере 1700 рублей и госпошлину в доход местного бюджета в размере 300 рублей“, — написано в документе. В материалах дела указано, что в октября 2019 года мужчине был направлен приказ об увольнении. Прогул был указан в качестве причины расторжения трудового договора. С этим решением пермяк был не согласен и отправился в суд. Рассмотрев все предоставленные документы Свердловский районный суд Перми в января 2021 года вынес решение в пользу руководства студии керамики. Истец выступил с апелляцией и в конечном итоге выиграл процесс. О похожем судебном прецеденте URA.RU писало в марте. Тогда депутат Юсьвинского муниципального округа (Пермский край), четырежды за год уволенный с поста директора директора ДК, смог восстановиться в должности. Суд признал решение о его увольнении незаконным.

После длительного судебного процесса директор пермского филиала ООО «ТД «Студия керамики» добился, чтобы его восстановили в должности. Такая информация содержится в картотеке дел краевого суда. «Судебная коллегия определила: восстановить гражданина М. в ООО „Торговый Дом ‚Студия керамики‘ ОГРН на должность директора филиала с 22 октября 2019 года. Взыскать с ООО ‚Торговый Дом ‚Студия керамики‘ в пользу гражданина М. судебные расходы в размере 1700 рублей и госпошлину в доход местного бюджета в размере 300 рублей“, — написано в документе. В материалах дела указано, что в октября 2019 года мужчине был направлен приказ об увольнении. Прогул был указан в качестве причины расторжения трудового договора. С этим решением пермяк был не согласен и отправился в суд. Рассмотрев все предоставленные документы Свердловский районный суд Перми в января 2021 года вынес решение в пользу руководства студии керамики. Истец выступил с апелляцией и в конечном итоге выиграл процесс. О похожем судебном прецеденте URA.RU писало в марте. Тогда депутат Юсьвинского муниципального округа (Пермский край), четырежды за год уволенный с поста директора директора ДК, смог восстановиться в должности. Суд признал решение о его увольнении незаконным.