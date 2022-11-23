Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН, пока шел массированный обстрел Донецка

24 ноября 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Зеленский просил помощи в ООН, пока ВСУ обстреливали Донецк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В то время, как президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по видеосвязи с представителями Совета Безопасности ООН, по его приказу ВСУ вели массированный обстрел Донецка. Об этом заявил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений — преступлением перед человечностью?!» — возмутился он, пишет ТАСС. Сообщается, что украинские военные начали обстрел Донецка из НАТОвского вооружения вечером 23 ноября. По мнению Мирошника, «внепроцедурное выступление Зеленского» перед СБ ООН свидетельствует об ослаблении всемирной организации и ее утрате международной значимости. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступления Зеленского по видеосвязи являются нарушением правил процедуры СБ. Так, например, в августе этого года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва выступает против виртуальных участий Зеленского в заседаниях СБ ООН. Несмотря на замечания со стороны представителей России, вечером 23 ноября Зеленский по видеосвязи попросил экспертов ООН дать оценку повреждениям объектам критически важной инфраструктуры Украины.

В то время, как президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по видеосвязи с представителями Совета Безопасности ООН, по его приказу ВСУ вели массированный обстрел Донецка. Об этом заявил экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений — преступлением перед человечностью?!» — возмутился он, пишет ТАСС. Сообщается, что украинские военные начали обстрел Донецка из НАТОвского вооружения вечером 23 ноября. По мнению Мирошника, «внепроцедурное выступление Зеленского» перед СБ ООН свидетельствует об ослаблении всемирной организации и ее утрате международной значимости. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступления Зеленского по видеосвязи являются нарушением правил процедуры СБ. Так, например, в августе этого года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва выступает против виртуальных участий Зеленского в заседаниях СБ ООН. Несмотря на замечания со стороны представителей России, вечером 23 ноября Зеленский по видеосвязи попросил экспертов ООН дать оценку повреждениям объектам критически важной инфраструктуры Украины.