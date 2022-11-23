Спикер думы ХМАО раскрыл, куда идут миллиарды от экономии с нефтяных льгот

Спикер думы ХМАО Хохряков: 25 млрд рублей экономии с нефтяных льгот идут на геологоразведку

24 ноября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Борис Хохряков сообщил, что в 2023 году эти льготы составят ок. 25 млрд. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель думы Югры Борис Хохряков сообщил, что деньги, высвобождающиеся после назначения налоговых льгот нефтяным компаниям, идут на геологоразведку. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после 15-го заседания думы. «Это не просто освобождение от каких-то налогов, а целевое назначение этих освободившихся средств на развитие производства. На ведение геолого-разведочных работ. Потому что основа экономики Югры — это добыча нефти. Чтобы нефть ежегодно добывать (больше 200 млн. тонн), нужно чтобы были подготовлены запасы, чтобы было понятно — где эта нефть находится. В основном эти деньги от льгот, идут на ведение вот этих геолого-разведочных работ. Мы готовим будущее Югры», — сказал Хохряков. Трансляция доступна на сайте окружной думы. По словам, Хохрякова, в этом году сумма налоговых льгот составляет около 25 миллиардов.



Ранее URA.RU сообщало, что депутаты фракции КПРФ в думе ХМАО возмутились проектом бюджета на 2023 год. Коммунисты остались недовольны беспрецедентными налоговыми послаблениями для нефтяных компаний в 28 млрд. рублей на следующий год.

Председатель думы Югры Борис Хохряков сообщил, что деньги, высвобождающиеся после назначения налоговых льгот нефтяным компаниям, идут на геологоразведку. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после 15-го заседания думы. «Это не просто освобождение от каких-то налогов, а целевое назначение этих освободившихся средств на развитие производства. На ведение геолого-разведочных работ. Потому что основа экономики Югры — это добыча нефти. Чтобы нефть ежегодно добывать (больше 200 млн. тонн), нужно чтобы были подготовлены запасы, чтобы было понятно — где эта нефть находится. В основном эти деньги от льгот, идут на ведение вот этих геолого-разведочных работ. Мы готовим будущее Югры», — сказал Хохряков. Трансляция доступна на сайте окружной думы. По словам, Хохрякова, в этом году сумма налоговых льгот составляет около 25 миллиардов. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты фракции КПРФ в думе ХМАО возмутились проектом бюджета на 2023 год. Коммунисты остались недовольны беспрецедентными налоговыми послаблениями для нефтяных компаний в 28 млрд. рублей на следующий год.