В Челябинске прекратили уголовное дело о нападении на экс-министра

Эксперты заключили, что Евгений Савченко получил травму при падении, а не при нападении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция прекратила уголовное дело о нападении на экс-министра общественной безопасности Челябинской области, генерала полиции в отставке Евгения Савченко. Об этом сообщили 24 ноября в УМВД по Челябинску.

«Дело прекратили на основании п. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления. Решение принято на основании заключения судмедэкспертизы. Оно исключает получение травмы с подвывихом стопы, полученной при падении, от воздействия третьих лиц», — цитирует пресс-службу полиции издание 74.Ru.

Инцидент случился 11 марта, когда генерал с друзьями возвращались из ресторана. Как рассказал URA.RU Савченко, группа молодых людей стала приставать к одному из его спутников. В частности, они кричали, что тот напал на их товарища. Затем они напали на Савченко, он получил перелом ноги и перенес операцию. После этого полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Участники драки с другой стороны заявили агентству, что конфликт начался с просьбы товарищей Савченко поделиться сигаретой. Затем экс-силовик, которому не понравилась прическа молодого человека, начал хватать его за волосы и бить кулаками по лицу.