Жители пермского города благодарят прокурора за спасение от пьяного дебошира

25 ноября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Прокурор защитил пермяков от дебошира Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Чердыни Пермского края благодарят заместителя районного прокурора Андрея Аникина за спасение от пьяного дебошира в автобусе «Ныроб-Пермь». Инцидент произошел 18 ноября. Пост с благодарностью жители опубликовали в сообществе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу поблагодарить заместителя прокурора Чердыни Андрея Аникина за то, что он вмешался и оттащил пьяного мужчину, который бросился в драку с пассажирами автобуса. Несмотря на то, что мужчина сразу же переключился на него и хотел ударить, Аникин его скрутил одной рукой», — пишет автор поста. В беседе с URA.RU зампрокурора подтвердил произошедший инцидент и сказал, что напавший мужчина был сильно пьян. «Это случилось 18 ноября мужчина напал на сидящего позади меня мужчину. Пришлось немного оттащить дебошира, он решил продолжить драку уже со мной. Через 15 минут, когда мы приехали в Соликамск, мы вышли с этим мужчиной на остановке, там были вызваны сотрудники ГИБДД и ГБР», — поделился Аникин. По словам зампрокурора, материал был зарегистрирован в УМВД Соликамска. «Насколько я знаю, данное лицо привлечено к административной ответственности за мелкое хулиганство», — пояснил Аникин.

Жители Чердыни Пермского края благодарят заместителя районного прокурора Андрея Аникина за спасение от пьяного дебошира в автобусе «Ныроб-Пермь». Инцидент произошел 18 ноября. Пост с благодарностью жители опубликовали в сообществе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу поблагодарить заместителя прокурора Чердыни Андрея Аникина за то, что он вмешался и оттащил пьяного мужчину, который бросился в драку с пассажирами автобуса. Несмотря на то, что мужчина сразу же переключился на него и хотел ударить, Аникин его скрутил одной рукой», — пишет автор поста. В беседе с URA.RU зампрокурора подтвердил произошедший инцидент и сказал, что напавший мужчина был сильно пьян. «Это случилось 18 ноября мужчина напал на сидящего позади меня мужчину. Пришлось немного оттащить дебошира, он решил продолжить драку уже со мной. Через 15 минут, когда мы приехали в Соликамск, мы вышли с этим мужчиной на остановке, там были вызваны сотрудники ГИБДД и ГБР», — поделился Аникин. По словам зампрокурора, материал был зарегистрирован в УМВД Соликамска. «Насколько я знаю, данное лицо привлечено к административной ответственности за мелкое хулиганство», — пояснил Аникин.