Замглавы свердловского ГУ МВД вылетел в Москву из-за кадровых проблем

Высокопоставленные силовики в Москве вызвали Сергея Ремезкова на разговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за решение проблем с кадрами в ведомстве, улетел в Москву для встречи с руководством. Во время разговора обсудят решение проблемы некомплекта и командирования сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ремезков улетел в Москву получать вводные по командированию личного состава. Обсудят и другие вопросы, за которые он отвечает с начала ноября», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил дату возвращения полковника.

По данным другого инсайдера, Ремезков во время визита в Москву встретится со своим куратором в центральном аппарате — замминистра внутренних дел РФ Владимиром Кубышко. Он де-факто будет курировать работу отвечающих за кадровую работу заместителей начальников региональных главков.

По предварительной информации, Ремезков будет получать установки по командированию свердловских силовиков в другие регионы (в том числе в западную часть России). Ранее сообщалось, что из области сотни человек будут направлены для поддержания правопорядка в Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Сергей Ремезков был назначен четвертым заместителем главка 2 ноября во время совещания с шефом свердловского ГУ МВД Александром Мешковым. Он стал отвечать за восполнение личного состава и ликвидации кадрового некомплекта, который в некоторых отделах ведомства достигает 30%. Кроме этого, он курирует командировки сотрудников и создание благоприятного эмоционального фона в ведомстве.