19FortyFive: Россия готовит новую операцию для расширения территорий

26 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Россия постоянно улучшает свою технику в Арктике, пишет 19FortyFive Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Россия готовится к новому типу «холодной войны» в Арктике. Она готовится к конфликту в регионе, наращивая там свое военное присутствие. Об этом пишет 19FortyFive. «Россия готовится к другому типу „холодной войны“, готовясь к конфликту в богатой полезными ископаемыми Арктике», — пишет журналист издания Питер Сучиу. В качестве одного из аргументов, подтверждающих это, Сучиу сообщил о постоянном переоснащении и модернизации российской военной техники под погодные условия Арктики. По его словам, Россия наращивает в регионе свое военное присутствие, «считая его своим». Ранее издание сообщало о беспокойствах НАТО по поводу действий России в Арктике. Как сообщает 19FortyFive, в знак выражения своей обеспокоенности, США и Великобритания отправляют туда свои авианосцы.

Россия готовится к новому типу «холодной войны» в Арктике. Она готовится к конфликту в регионе, наращивая там свое военное присутствие. Об этом пишет 19FortyFive. «Россия готовится к другому типу „холодной войны“, готовясь к конфликту в богатой полезными ископаемыми Арктике», — пишет журналист издания Питер Сучиу. В качестве одного из аргументов, подтверждающих это, Сучиу сообщил о постоянном переоснащении и модернизации российской военной техники под погодные условия Арктики. По его словам, Россия наращивает в регионе свое военное присутствие, «считая его своим». Ранее издание сообщало о беспокойствах НАТО по поводу действий России в Арктике. Как сообщает 19FortyFive, в знак выражения своей обеспокоенности, США и Великобритания отправляют туда свои авианосцы.