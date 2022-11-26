19FortyFive: Россия готовит новую операцию для расширения территорий

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, арктика, ледокол москва
Россия постоянно улучшает свою технику в Арктике, пишет 19FortyFive Фото:

Россия готовится к новому типу «холодной войны» в Арктике. Она готовится к конфликту в регионе, наращивая там свое военное присутствие. Об этом пишет 19FortyFive.

«Россия готовится к другому типу „холодной войны“, готовясь к конфликту в богатой полезными ископаемыми Арктике», — пишет журналист издания Питер Сучиу. В качестве одного из аргументов, подтверждающих это, Сучиу сообщил о постоянном переоснащении и модернизации российской военной техники под погодные условия Арктики. По его словам, Россия наращивает в регионе свое военное присутствие, «считая его своим».

Ранее издание сообщало о беспокойствах НАТО по поводу действий России в Арктике. Как сообщает 19FortyFive, в знак выражения своей обеспокоенности, США и Великобритания отправляют туда свои авианосцы.

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Россия готовится к новому типу «холодной войны» в Арктике. Она готовится к конфликту в регионе, наращивая там свое военное присутствие. Об этом пишет 19FortyFive. «Россия готовится к другому типу „холодной войны“, готовясь к конфликту в богатой полезными ископаемыми Арктике», — пишет журналист издания Питер Сучиу. В качестве одного из аргументов, подтверждающих это, Сучиу сообщил о постоянном переоснащении и модернизации российской военной техники под погодные условия Арктики. По его словам, Россия наращивает в регионе свое военное присутствие, «считая его своим». Ранее издание сообщало о беспокойствах НАТО по поводу действий России в Арктике. Как сообщает 19FortyFive, в знак выражения своей обеспокоенности, США и Великобритания отправляют туда свои авианосцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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