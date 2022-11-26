Жители свердловского города вынуждены мерзнуть в домах из-за коммунального коллапса

27 ноября 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Жители СНТ и коттеджных поселков в Березовском могут остаться без света до утра 27 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском жители коттеджных поселков Европа, Европа-2, Азия и садов Солнечный, Медик и Строитель из-за отсутствия электричества во всем городе мерзнут в своих домах. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Лидия. «В субботу в сады приехали люди. Из-за того, что во всем городе отсутствует электричество, мы вынуждены мерзнуть. Спасаются лишь те, у кого есть печки. Скважины и системы водоснабжения замораживаются. В садах и коттеджах много детей и пенсионеров», — заявила Лидия. Однако мэр города Евгений Писцов в своем telegram-канале сообщил, что электроснабжение на 90% удалось восстановить. Но позднее он заявил о том, что в коттеджных поселках Европа, Европа-2, а также находящихся рядом садах и воинской части электричество может отсутствовать вплоть до утра 27 ноября. «Эти объекты обслуживаются АО „Уральские электрические сети“ (УЭС), а АО „Оборонэнерго“ и ООО „Энергошаля“. Работники УЭС не могут заходить на чужие сети. Бригада „Оборонэнерго“ уже работает на месте. Если после проверки будет установлено, что никаких проблем нет, то на подстанции „Южная“ включат фидер „Водозабор“ и электричество будет у всех. Но, если будут выявлены проблемы, то сетевики продолжат устранять неполадки», — написал Писцов, отдельно отмечая, что в случае, если потребуется ремонт сетей, жители СНТ и коттеджей останутся без света до утра. «Сотрудники „Оборонэнерго“ и „Энергошаля“ работают не так оперативно, как УЭС, к сожалению», — резюмировал мэр. Новость по теме Мэр Березовского рассказал о ситуации с отсутствием электричества во всем городе. Фото Коммунальный коллапс произошел в Березовском 26 ноября около 17:00. Электричество пропало на 15-ти улицах города. Как пояснил мэр Евгений Писцов, город остался без света из-за отключения трансформаторов на подстанции «Южная». Аварийные бригады, осмотрев подстанцию, обнаружили повреждение шинных разъединителей. Писцов обещал, что в 19:40 все проблемы будут решены. «Бригады работают, выполняется подключение через резервную ячейку и включение первой и второй секции шин», — пояснил мэр. Однако многие жители в соцсетях писали, что в указанное время свет так и не появился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березовском жители коттеджных поселков Европа, Европа-2, Азия и садов Солнечный, Медик и Строитель из-за отсутствия электричества во всем городе мерзнут в своих домах. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Лидия. «В субботу в сады приехали люди. Из-за того, что во всем городе отсутствует электричество, мы вынуждены мерзнуть. Спасаются лишь те, у кого есть печки. Скважины и системы водоснабжения замораживаются. В садах и коттеджах много детей и пенсионеров», — заявила Лидия. Однако мэр города Евгений Писцов в своем telegram-канале сообщил, что электроснабжение на 90% удалось восстановить. Но позднее он заявил о том, что в коттеджных поселках Европа, Европа-2, а также находящихся рядом садах и воинской части электричество может отсутствовать вплоть до утра 27 ноября. «Эти объекты обслуживаются АО „Уральские электрические сети“ (УЭС), а АО „Оборонэнерго“ и ООО „Энергошаля“. Работники УЭС не могут заходить на чужие сети. Бригада „Оборонэнерго“ уже работает на месте. Если после проверки будет установлено, что никаких проблем нет, то на подстанции „Южная“ включат фидер „Водозабор“ и электричество будет у всех. Но, если будут выявлены проблемы, то сетевики продолжат устранять неполадки», — написал Писцов, отдельно отмечая, что в случае, если потребуется ремонт сетей, жители СНТ и коттеджей останутся без света до утра. «Сотрудники „Оборонэнерго“ и „Энергошаля“ работают не так оперативно, как УЭС, к сожалению», — резюмировал мэр. Коммунальный коллапс произошел в Березовском 26 ноября около 17:00. Электричество пропало на 15-ти улицах города. Как пояснил мэр Евгений Писцов, город остался без света из-за отключения трансформаторов на подстанции «Южная». Аварийные бригады, осмотрев подстанцию, обнаружили повреждение шинных разъединителей. Писцов обещал, что в 19:40 все проблемы будут решены. «Бригады работают, выполняется подключение через резервную ячейку и включение первой и второй секции шин», — пояснил мэр. Однако многие жители в соцсетях писали, что в указанное время свет так и не появился.