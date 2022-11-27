На челябинской трассе М5 ограничили движение из-за капремонта

Ограничение будет действовать до 14:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 28 ноября на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» на участке между Чебаркулем и Миассом ограничат движение из-за капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На федеральной автомобильной дороге М5 „Урал“ на участке 1780 км — 1790 км (от Чебаркуля в сторону Миасса) продолжается капитальный ремонт. В ходе работ будет произведена установка осевого барьерного ограждения на 1780 км. Ограничение будет действовать 28 ноября с 9:00 до 14:00», — заявили в пресс-службе ведомства.

Временное ограничение будет действовать в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы движения, следить за знаками и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.