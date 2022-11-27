27 ноября 2022

Напавший на пермский университет Бекмансуров готовит последнее слово

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров готовится сказать последнее слово Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, отказался принимать участие в судебных прениях и попросил время на подготовку последнего слова. Такое заявление он сделал в зале суда, передает корреспондент URA.RU.

«Не готов на данный момент сказать последнее слово. Прошу дать мне сутки на подготовку», — ответил Бекмансуров на вопрос судьи. Ранее он отказывался от дачи показаний, просил зачитать показания, которые он дал в рамках доследственной проверки. В судебных прениях подсудимый также отказался участвовать.

Сторона обвинения просит для Бекмансурова пожизненное лишение свободы, первые пять лет в тюрьме, а впоследствии в колонии особого режима. Адвокат подсудимого попросил учесть смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного признания, состояния здоровья и молодого возраста на момент совершения преступления и не назначать пожизненный срок. Судья сделал перерыв до 29 ноября, тогда Бекмансуров выступит с последним словом.

Вооруженное нападение на пермский вуз молодой человек совершил 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. Общая сумма исков о возмещении морального вреда составила более 25 млн рублей, подсудимый не стал их оспаривать.

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, отказался принимать участие в судебных прениях и попросил время на подготовку последнего слова. Такое заявление он сделал в зале суда, передает корреспондент URA.RU. «Не готов на данный момент сказать последнее слово. Прошу дать мне сутки на подготовку», — ответил Бекмансуров на вопрос судьи. Ранее он отказывался от дачи показаний, просил зачитать показания, которые он дал в рамках доследственной проверки. В судебных прениях подсудимый также отказался участвовать. Сторона обвинения просит для Бекмансурова пожизненное лишение свободы, первые пять лет в тюрьме, а впоследствии в колонии особого режима. Адвокат подсудимого попросил учесть смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного признания, состояния здоровья и молодого возраста на момент совершения преступления и не назначать пожизненный срок. Судья сделал перерыв до 29 ноября, тогда Бекмансуров выступит с последним словом. Вооруженное нападение на пермский вуз молодой человек совершил 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. Общая сумма исков о возмещении морального вреда составила более 25 млн рублей, подсудимый не стал их оспаривать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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