Челябинские больницы подключатся к реабилитации раненых бойцов

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
В регионе отработан перечень новейшего оборудования для реабилитации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Больницы и клиники Челябинской области готовы подключиться к реабилитации бойцов, получивших ранения в зоне проведения спецоперации, если возникнет такая необходимость. Об этом 28 ноября заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева на пресс-конференции.

«Ресурсная база в системе здравоохранения области готова, а технические вопросы по страховкам военнослужащих обсуждаются. Государство вкладывает огромные суммы в программы реабилитации», — цитирует слова Ткачевой сайт «Первый областной».

Ткачева заявила, что в регионе уже отработан перечень новейшего оборудования для реабилитации и тех медицинских организаций, которые им будут укомплектованы. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями заявил о возможности подключать гражданские больницы к реабилитации раненых бойцов.

Спецоперация на Украине продолжается десятый месяц. По словам президента России Путина, главной целью спецоперации является защита жителей освобожденных территорий.

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Больницы и клиники Челябинской области готовы подключиться к реабилитации бойцов, получивших ранения в зоне проведения спецоперации, если возникнет такая необходимость. Об этом 28 ноября заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева на пресс-конференции. «Ресурсная база в системе здравоохранения области готова, а технические вопросы по страховкам военнослужащих обсуждаются. Государство вкладывает огромные суммы в программы реабилитации», — цитирует слова Ткачевой сайт «Первый областной». Ткачева заявила, что в регионе уже отработан перечень новейшего оборудования для реабилитации и тех медицинских организаций, которые им будут укомплектованы. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями заявил о возможности подключать гражданские больницы к реабилитации раненых бойцов. Спецоперация на Украине продолжается десятый месяц. По словам президента России Путина, главной целью спецоперации является защита жителей освобожденных территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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