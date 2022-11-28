Челябинские больницы подключатся к реабилитации раненых бойцов

В регионе отработан перечень новейшего оборудования для реабилитации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Больницы и клиники Челябинской области готовы подключиться к реабилитации бойцов, получивших ранения в зоне проведения спецоперации, если возникнет такая необходимость. Об этом 28 ноября заявила министр здравоохранения региона Агата Ткачева на пресс-конференции.

«Ресурсная база в системе здравоохранения области готова, а технические вопросы по страховкам военнослужащих обсуждаются. Государство вкладывает огромные суммы в программы реабилитации», — цитирует слова Ткачевой сайт «Первый областной».

Ткачева заявила, что в регионе уже отработан перечень новейшего оборудования для реабилитации и тех медицинских организаций, которые им будут укомплектованы. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями заявил о возможности подключать гражданские больницы к реабилитации раненых бойцов.

Спецоперация на Украине продолжается десятый месяц. По словам президента России Путина, главной целью спецоперации является защита жителей освобожденных территорий.