Валерию Яковлеву, который руководит Варгашинским районом около 16 лет, прочат еще один срок на посту мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области обсуждают планы главы Варгашинского района Валерия Яковлева по избранию на новый срок. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда губернатором области был Олег Богомолов.

«После завершения преобразования Варгашинского района в округ действующий глава муниципалитета Валерий Яковлев думает подавать документы на новый конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя. На этом посту его хотят видеть многие единомышленники», — сообщил источник. Другой инсайдер отметил, что у Яковлева огромный опыт работы в муниципальной политике. «За 16 лет он досконально изучил свой район. Знает, все ожидания и проблемы жителей», — подчеркнул он.

Еще один источник, близкий к сфере муниципальной политики, считает маловероятным то, что Яковлев пойдет на новый срок. «Валерий Федорович много сил и времени отдал муниципалитету. После преобразования в округ, он, скорее всего, не будет подавать документы на конкурс», — добавил инсайдер. По его словам, все организационные процедуры будут завершены к лету следующего года.

Получить оперативный комментарий Яковлева на момент публикации не удалось. На звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать, в какие сроки завершится преобразование Варгашинского района в округ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце октября Яковлев отпраздновал свой 70-летний юбилей. На новый срок его избрали в декабре прошлого года. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте местной администрации. До этого служил в органах внутренних дел, в том числе был начальником отделения ГАИ Варгашинского ОВД, начальником милиции общественной безопасности Варгашинского ОВД, заместителем начальника лицензионно-разрешительного отдела УВД Курганской области, начальником Варгашинского ОВД.