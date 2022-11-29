Горнолыжный курорт «Губаха» запускает спецавтобус из Перми

Сезон «Губаха» открывает 3 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курорт «Губаха», который пользуется популярностью у пермских любителей горнолыжного спорта, открывает специальный автобусный рейс. Из столицы Прикамья до склона всю зиму можно будет добраться за четыре с половиной часа.

«Из Перми в Губаху и обратно можно доехать на комфортном трансфере. Автобус в зимнем сезоне следует ежедневно в течение всего зимнего сезона», — сообщается в соцсетях курорта.

Автобус с 3 декабря будет отправляться в 6:10 от ТРЦ Столица, а в 10:40 прибывать в Губаху. Обратно он будет стартовать в 18:00. Билет можно приобрести только на специальном сайте gubahabus.ru.

С 3 декабря из Перми в Губаху также можно будет добраться на «Горнолыжном экспрессе». Поезд «Ласточка» будет отправляться со станции Пермь-II. В этот день на курорте стартует зимний сезон. Как рассказывало URA.RU, на «Ласточке» пермяки также смогут добраться до другого горнолыжного курорта — «Такман».