В Пермском крае детей в садах и школах кормили поддельным маслом

30 ноября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Фальсификат выявили при отборе пробы масла в больнице Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предпринимателя в Чайковском (Пермский край) уличили в производстве фальсифицированного сливочного масла, которое он поставлял в социальные учреждения региона: детские сады, школы, больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В сентябре 2022 года управлением была взята проба сливочного масла „Крестьянское“ в ГБУЗ „Частинская центральная районная больница“ от ИП Костюкович К.С. (Пермский край, г. Чайковский). С помощью исследований было установлено, что в масле содержатся растительные жиры, что недопустимо и свидетельствует о фальсификации продукции», — указано в пресс-релизе. Выяснилось, что это сливочное масло через посредников было отправлено в социально значимые учреждения Пермского края — садики, школы, больницы. Получателей продукта проинформировали о выявленных нарушениях. По требованию краевой прокуратуры сейчас в отношении производителя проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что точно такая же история произошла накануне с другим производителем. На некачественном продукте попалась ИП Раятгаева Ю.В.

Предпринимателя в Чайковском (Пермский край) уличили в производстве фальсифицированного сливочного масла, которое он поставлял в социальные учреждения региона: детские сады, школы, больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В сентябре 2022 года управлением была взята проба сливочного масла „Крестьянское“ в ГБУЗ „Частинская центральная районная больница“ от ИП Костюкович К.С. (Пермский край, г. Чайковский). С помощью исследований было установлено, что в масле содержатся растительные жиры, что недопустимо и свидетельствует о фальсификации продукции», — указано в пресс-релизе. Выяснилось, что это сливочное масло через посредников было отправлено в социально значимые учреждения Пермского края — садики, школы, больницы. Получателей продукта проинформировали о выявленных нарушениях. По требованию краевой прокуратуры сейчас в отношении производителя проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что точно такая же история произошла накануне с другим производителем. На некачественном продукте попалась ИП Раятгаева Ю.В.