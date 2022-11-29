29 ноября 2022

В Пермском крае детей в садах и школах кормили поддельным маслом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска
Фальсификат выявили при отборе пробы масла в больнице Фото:

Предпринимателя в Чайковском (Пермский край) уличили в производстве фальсифицированного сливочного масла, которое он поставлял в социальные учреждения региона: детские сады, школы, больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В сентябре 2022 года управлением была взята проба сливочного масла „Крестьянское“ в ГБУЗ „Частинская центральная районная больница“ от ИП Костюкович К.С. (Пермский край, г. Чайковский). С помощью исследований было установлено, что в масле содержатся растительные жиры, что недопустимо и свидетельствует о фальсификации продукции», — указано в пресс-релизе.

Выяснилось, что это сливочное масло через посредников было отправлено в социально значимые учреждения Пермского края — садики, школы, больницы. Получателей продукта проинформировали о выявленных нарушениях. По требованию краевой прокуратуры сейчас в отношении производителя проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что точно такая же история произошла накануне с другим производителем. На некачественном продукте попалась ИП Раятгаева Ю.В.

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Предпринимателя в Чайковском (Пермский край) уличили в производстве фальсифицированного сливочного масла, которое он поставлял в социальные учреждения региона: детские сады, школы, больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В сентябре 2022 года управлением была взята проба сливочного масла „Крестьянское“ в ГБУЗ „Частинская центральная районная больница“ от ИП Костюкович К.С. (Пермский край, г. Чайковский). С помощью исследований было установлено, что в масле содержатся растительные жиры, что недопустимо и свидетельствует о фальсификации продукции», — указано в пресс-релизе. Выяснилось, что это сливочное масло через посредников было отправлено в социально значимые учреждения Пермского края — садики, школы, больницы. Получателей продукта проинформировали о выявленных нарушениях. По требованию краевой прокуратуры сейчас в отношении производителя проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что точно такая же история произошла накануне с другим производителем. На некачественном продукте попалась ИП Раятгаева Ю.В.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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