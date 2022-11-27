В пермские детсады и школы поставляли некачественное масло

Масло с растительными жирами под видом сливочного продавали в магазинах и поставляли детям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае предприниматель поставляла в детсады, школы и магазины некачественное сливочное масло под брендом «Крестьянское». В ходе проверки эксперты выявили в нем наличие растительных продуктов, рассказали в Россельхознадзоре.

«Была отобрана проба сливочного масла „Крестьянское“ в МАДОУ „Детский Сад №11“ (г. Краснокамск). Установлено, что в пробе масла выявлено наличие растительных жиров, что недопустимо согласно требованиям технических регламентов таможенного союза и свидетельствует о фальсификации продукции», — говорится на сайте регионального управления ведомства.

Информацию о нарушении Россельхознадзор направил в прокуратуру, полицию, следственный комитет и ФСБ. ИП Раятгаева Ю.В. уже не первый раз уличена в подделке. Ее фальсифицированные продукты в сентябре обнаружили в одной из больниц Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Кудымкаре предприниматель также производил некачественные молочные продукты, которые поставлял в социальные учреждения.