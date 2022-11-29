Федеральное СМИ избавляется от своей редакции в Екатеринбурге

Агентство SM-News прекращает работу в Екатеринбурге

30 ноября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Агентство SM-news прекращает работу в Екатеринбурге Фото: Сергей Русанов © URA.RU Федеральное СМИ SM News приняло решение приостановить работу своей екатеринбургской редакции. Поводом для этого послужила запущенная холдингом-владельцем СМИ процедура банкротства. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, в том числе в самой редакции. «Редакцию закрывают. Официальная причина — банкротство холдинга. Сотрудникам озвучили то же самое», — сообщил корреспонденту URA.RU один из сотрудников SM News. Информацию об этом косвенно подтвердил главный редактор редакции SM News в Екатеринбурге Сергей Табаринцев-Романов. «Я не уполномочен давать комментарии по этому вопросу. Это решение головного офиса», — отметил собеседник. SM News — российское федеральное информационное агентство. Согласно данным на официальном сайте, редакции компании есть в 75 городах страны. URA.RU обратилось за комментарием в головной офис холдинга, на момент публикации новости ответ не поступил.

Федеральное СМИ SM News приняло решение приостановить работу своей екатеринбургской редакции. Поводом для этого послужила запущенная холдингом-владельцем СМИ процедура банкротства. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, в том числе в самой редакции. «Редакцию закрывают. Официальная причина — банкротство холдинга. Сотрудникам озвучили то же самое», — сообщил корреспонденту URA.RU один из сотрудников SM News. Информацию об этом косвенно подтвердил главный редактор редакции SM News в Екатеринбурге Сергей Табаринцев-Романов. «Я не уполномочен давать комментарии по этому вопросу. Это решение головного офиса», — отметил собеседник. SM News — российское федеральное информационное агентство. Согласно данным на официальном сайте, редакции компании есть в 75 городах страны. URA.RU обратилось за комментарием в головной офис холдинга, на момент публикации новости ответ не поступил.