Игрока ХК «Автомобилист» ограбили во время медового месяца во Франции. Видео

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Вещи молодожен находились в машине (архивное фото)
Вещи молодожен находились в машине (архивное фото) Фото:

Голкипера хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Галкин вместе с его женой Миленой обокрали во время медового месяца в Лионе (Франция). Неизвестные выбили окно их машины, забрав сумки, в одной из которых находился паспорт супруги. Об этом рассказала Милена в соцсетях.

«Мы остановились в Лионе на ночевку в самом центре города и на следующий день оставили все свои вещи в машине. Зачем? Потому что так было удобно, и ведь мы остановились в центре города. Казалось бы, что может случиться за два-три часа отсутствия нас днем? Оказывается, может», — написала девушка на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вместе с Галкиным и его женой отдыхали их друзья. Когда они вернулись к машине, то обнаружили разбитое окно, через которое украли две сумки. Милена отметила, что воры не смогли открыть багажник с чемоданами.

Компания обратилась за записями с камер наблюдения к сотрудникам отеля, однако те ими не поделились, так как камеры оказались муляжом. После этого пара обратилась в полицию, но и там оперативно помочь не смогли, пообещав позвонить, если грабителей найдут.

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Голкипера хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Галкин вместе с его женой Миленой обокрали во время медового месяца в Лионе (Франция). Неизвестные выбили окно их машины, забрав сумки, в одной из которых находился паспорт супруги. Об этом рассказала Милена в соцсетях. «Мы остановились в Лионе на ночевку в самом центре города и на следующий день оставили все свои вещи в машине. Зачем? Потому что так было удобно, и ведь мы остановились в центре города. Казалось бы, что может случиться за два-три часа отсутствия нас днем? Оказывается, может», — написала девушка на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Вместе с Галкиным и его женой отдыхали их друзья. Когда они вернулись к машине, то обнаружили разбитое окно, через которое украли две сумки. Милена отметила, что воры не смогли открыть багажник с чемоданами. Компания обратилась за записями с камер наблюдения к сотрудникам отеля, однако те ими не поделились, так как камеры оказались муляжом. После этого пара обратилась в полицию, но и там оперативно помочь не смогли, пообещав позвонить, если грабителей найдут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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