Голкипера хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Галкин вместе с его женой Миленой обокрали во время медового месяца в Лионе (Франция). Неизвестные выбили окно их машины, забрав сумки, в одной из которых находился паспорт супруги. Об этом рассказала Милена в соцсетях.
«Мы остановились в Лионе на ночевку в самом центре города и на следующий день оставили все свои вещи в машине. Зачем? Потому что так было удобно, и ведь мы остановились в центре города. Казалось бы, что может случиться за два-три часа отсутствия нас днем? Оказывается, может», — написала девушка на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Вместе с Галкиным и его женой отдыхали их друзья. Когда они вернулись к машине, то обнаружили разбитое окно, через которое украли две сумки. Милена отметила, что воры не смогли открыть багажник с чемоданами.
Компания обратилась за записями с камер наблюдения к сотрудникам отеля, однако те ими не поделились, так как камеры оказались муляжом. После этого пара обратилась в полицию, но и там оперативно помочь не смогли, пообещав позвонить, если грабителей найдут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!