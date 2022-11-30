30 ноября 2022

Жители свердловского города остались без отопления из-за работ коммунальщиков

В Краснотурьинске 11 домов остались без отопления из-за ремонта трубопровода
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, тепло, батарея отопления, счетчики отопления
Мэрия Краснотурьинска отключила 11 домов от отопления Фото:

Жители Краснотурьинска (Свердловская область) остались без отопления из-за плановых работ на трубопроводе теплосети. Из-за ремонтных работ подача отопления прекратилась к 11 домам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснотурьинска.

«Для проведения плановых работ на трубопроводе теплосети ул. Микова,23, прекратится подача отопления следующим абонентам: улица Микова, 23,25,27,29,31, улица Ленина, 28,30,34, улица Фрунзе, 32,34,36», — сообщает пресс-служба администрации Краснотурьинска. При этом, подача горячей воды будет осуществляться по подающему трубопроводу.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома №29 по улице Волгоградская в Екатеринбурге пожаловались на холодные батареи. В управляющей компании женщине сообщили, что отопления нет из-за коммунальной аварии и сказали, что раньше следующего дня оно не появится.

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Жители Краснотурьинска (Свердловская область) остались без отопления из-за плановых работ на трубопроводе теплосети. Из-за ремонтных работ подача отопления прекратилась к 11 домам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснотурьинска. «Для проведения плановых работ на трубопроводе теплосети ул. Микова,23, прекратится подача отопления следующим абонентам: улица Микова, 23,25,27,29,31, улица Ленина, 28,30,34, улица Фрунзе, 32,34,36», — сообщает пресс-служба администрации Краснотурьинска. При этом, подача горячей воды будет осуществляться по подающему трубопроводу. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома №29 по улице Волгоградская в Екатеринбурге пожаловались на холодные батареи. В управляющей компании женщине сообщили, что отопления нет из-за коммунальной аварии и сказали, что раньше следующего дня оно не появится.
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