Челябинский депутат Госдумы поможет донецкому шахтеру получить страховую выплату за травму

Виталий Бахметьев будет бороться за восстановление справедливости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев поможет шахтеру, переехавшему из Донецка в Магнитогорск, получить страховую выплату за производственную травму. Как сообщил URA.RU депутат, он собирается направить запрос в фонд социального страхования (ФСС) ДНР по вопросу шахтера.

«Мужчина получил инвалидность второй группы в результате производственной травмы. В Донецке он ему платили и пенсию, и страховку. В 2014 году из-за всем известных событий он переехал в Магнитогорск, и страховые выплаты перестали приходить. Сейчас ему поставили третью группу инвалидности. Я буду обращаться в ФСС ДНР, ну и в наш региональный фонд. Буду узнавать основания для перевода в другую группу, и лишения выплат», — сообщил URA.RU депутат.

Парламентарий отметил, что они уже наметили программу мероприятий. Будут направлять запросы. После получения ответов будут предприниматься дальнейшие шаги. По словам Бахметьева, их работу по восстановлению справедливости могут затормозить происходящие в Донецке события. Из-за постоянных обстрелов города, по словам депутата, ответ на его запрос скорее всего придется долго ждать.

Бахметьев рассказал, что травму мужчина получил еще во времена Советского Союза. В 2014 году он был вынужден покинуть Донецк из-за украинской агрессии, и переехать в Магнитогорск, где живут родственники жены.

Многие жители освобожденных территорий были вынуждены покинуть родные дома из-за обстрелов со стороны Украины. Челябинская область готова предоставить каждому из переехавших необходимую помощь. Так, например, в экстренном порядке уехавшим из Херсона жителям власти региона предлагают оформить единоразовую выплату в 100 тысяч рублей, и получить жилищный сертификат для приобретения жилья.