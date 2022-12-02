Из свердловских аптек пропал популярный отечественный препарат

Из свердловских аптек пропал препарат «Бисопролол» для людей с ишемической болезнью сердца

«Бисопролол» назначают пациентам с болезнями сердца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых востребованных отечественных препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Бисопролол» в дозировке 5 мг. Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат применяют для лечения и профилактики ишемической болезни сердца.

«Я принимаю препарат „Бисопролол“ уже несколько лет. У меня ишемическая болезнь сердца. Из аптек города исчез препарат в дозировке 5 мг», — поделился житель Екатеринбурга Геннадий.

По словам другого читателя агентства, препарат приходится заказывать в других регионах страны. «Препарат я пью давно. Где-то месяца три-четыре назад я отметила, что в аптеках не стало „Бисопролола“. Сейчас я заказываю препарат в интернет-аптеках независимо от того, в каком регионе находится нужное мне лекарство», — посетовала Елена, проживающая в Тавде (Свердловская область).

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили заявил, что на российском фармацевтическом рынке представлено достаточное количество препаратов-аналогов. «На фармрынке России огромное количество препаратов с действующим веществом „Бисопролол“ в дозировке 5 мг», — отметил Мацкеплишвили.

Редакция агентства направила запрос в компанию «Биннофарм Групп», которая является производителем препарата. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что популярный антидепрессант «Золофт» исчез из аптек в Свердловской области. Пациенты активно записываются к лечащим врачам, чтобы подобрать аналог.