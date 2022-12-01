Песков: ОБСЕ теряет свою эффективность

ОБСЕ не способна заниматься вопросами безопасности в Европе, считает Песков
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — заявил Песков. Его слова приводит telegram-канал ТАСС.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что организация упустила последнюю возможность разрешить конфликт на Украине. По его мнению, ОБСЕ не справилась со своими задачами.
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