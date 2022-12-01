Песков: ОБСЕ теряет свою эффективность

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
ОБСЕ не способна заниматься вопросами безопасности в Европе, считает Песков Фото:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — заявил Песков. Его слова приводит telegram-канал ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что организация упустила последнюю возможность разрешить конфликт на Украине. По его мнению, ОБСЕ не справилась со своими задачами.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — заявил Песков. Его слова приводит telegram-канал ТАСС. Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что организация упустила последнюю возможность разрешить конфликт на Украине. По его мнению, ОБСЕ не справилась со своими задачами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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