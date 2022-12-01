Постпред РФ: ОБСЕ упустила последнюю возможность разрешить конфликт на Украине

ОБСЕ не справилась со своими задачами, считает Александр Лукашевич
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе упустила историческую возможность разрешить конфликт на Украине путем диалога. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«ОБСЕ упустило исторический шанс содействовать инклюзивному общенациональному диалогу на Украине. Организация не справилась со своими задачами», — сказал Лукашевич в ходе встречи Совета министров организации. Трансляция мероприятия велась на
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