Постпред РФ: ОБСЕ упустила последнюю возможность разрешить конфликт на Украине

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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, ОБСЕ, osce, миссия обсе
ОБСЕ не справилась со своими задачами, считает Александр Лукашевич Фото:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе упустила историческую возможность разрешить конфликт на Украине путем диалога. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«ОБСЕ упустило исторический шанс содействовать инклюзивному общенациональному диалогу на Украине. Организация не справилась со своими задачами», — сказал Лукашевич в ходе встречи Совета министров организации. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте ОБСЕ.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе упустила историческую возможность разрешить конфликт на Украине путем диалога. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. «ОБСЕ упустило исторический шанс содействовать инклюзивному общенациональному диалогу на Украине. Организация не справилась со своими задачами», — сказал Лукашевич в ходе встречи Совета министров организации. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте ОБСЕ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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