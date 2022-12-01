Пермячка украла у соседки по больничной палате детское пособие

02 декабря 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Лежа в больнице, женщина совершила преступление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермячку будут судить за кражу детского пособия у соседки по больничной палате. Украденные деньги женщина проиграла в онлайн-казино. Подробности о совершенном преступлении сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Женщины вместе лежали в детской больнице. В один из дней у обвиняемой закончились деньги на телефоне, она попросила аппарата у соседки. В этот момент пермячка увидела на телефоне сообщение о поступлении детского пособия. Делая вид, что кому-то звонит, женщина перевела 2500 рублей на свой счет», — рассказали в полиции. Проиграв украденные деньги в онлайн-казино, обвиняемая еще дважды похитила деньги у своей соседки. Всего она украла 5800 рублей. Когда потерпевшая недосчиталась денег, она обратилась в полицию. В отношении любительницы поиграть в онлайн-казино было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время оно будет рассмотрено в суде, пермячке грозит до шести лет тюрьмы.

Пермячку будут судить за кражу детского пособия у соседки по больничной палате. Украденные деньги женщина проиграла в онлайн-казино. Подробности о совершенном преступлении сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Женщины вместе лежали в детской больнице. В один из дней у обвиняемой закончились деньги на телефоне, она попросила аппарата у соседки. В этот момент пермячка увидела на телефоне сообщение о поступлении детского пособия. Делая вид, что кому-то звонит, женщина перевела 2500 рублей на свой счет», — рассказали в полиции. Проиграв украденные деньги в онлайн-казино, обвиняемая еще дважды похитила деньги у своей соседки. Всего она украла 5800 рублей. Когда потерпевшая недосчиталась денег, она обратилась в полицию. В отношении любительницы поиграть в онлайн-казино было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время оно будет рассмотрено в суде, пермячке грозит до шести лет тюрьмы.